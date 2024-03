Em continuidade à política de valorização dos servidores públicos do Executivo municipal, a Prefeitura de Timóteo concluiu, na semana passada, a negociação sindical que acontece anualmente referente à revisão geral salarial dos servidores, cuja data base se dá no mês de março. No acordo firmado com o sindicato que representa a categoria, ficou definido que a administração municipal concederá o reajuste de 4,5% de recomposição salarial aos servidores ativos e inativos.

O índice (INPC) que mede a inflação do período ainda não foi divulgado. Desta forma, parte desse percentual refere-se à revisão do período que vai de março de 2023 a fevereiro de 2024, e o que ultrapassar esse índice será concedido a título de ganho real.

Nessa negociação, ficou também acordado o reajuste no vale alimentação que para os servidores concursados passará a 400,00 reais. O que representa um reajuste no Vale Alimentação de 11%, percentual bem acima da inflação esperada para o período. O reajuste salarial e do vale, serão aplicados no pagamento do mês de março de 2024, após a aprovação do projeto de lei pelo legislativo municipal.

Outro pleito acordado refere-se ao piso dos profissionais do magistério da educação básica e da educação infantil. O município já paga o piso para esses profissionais, o acordo prevê a atualização desses valores, cujo valor mínimo definido pelo governo federal em 2024 é de 4.580,57 para uma carga horária de 40 horas semanais. A atualização do piso também se dará na folha de pagamento do mês de março com efeitos retroativos a janeiro de 2024.