Pelo segundo ano consecutivo, a Tríade Fibra, provedora de internet de alta qualidade, foi premiada e obteve o reconhecimento por sua excelência no atendimento ao cliente, destacando-se como o melhor provedor de internet em duas cidades do Vale do Aço, Ipatinga e Santana do Paraíso

Em Ipatinga, a Tríade Fibra foi reconhecida por sua velocidade, satisfação do cliente e qualidade da internet gamer. Já em Santana do Paraíso, a empresa recebeu prêmios pela melhor velocidade de conexão e melhor experiência em internet gamer. O reconhecimento foi resultado de uma votação aberta no site www.melhorplano.net, onde os clientes puderam expressar sua satisfação com os serviços da empresa.

Com um propósito centrado na oferta da melhor experiência em internet, a Tríade Fibra destaca que preza por conexões que duram, reforçando seu compromisso com a qualidade e satisfação de seus clientes. Essa conquista reforça a posição de destaque da Tríade como uma das principais provedoras de internet da região, oferecendo serviços de alta qualidade e confiabilidade.

“Esse reconhecimento é um reflexo do nosso compromisso com a excelência no atendimento ao cliente e com a oferta da melhor experiência em internet. Agradecemos aos nossos clientes por confiarem em nós e por nos inspirarem a buscar sempre o melhor. Continuaremos trabalhando duro para manter nossa posição de destaque como uma das principais provedoras de internet da região, oferecendo conexões que duram e satisfazem as necessidades de nossos clientes”, disse Fernanda Costa, gerente administrativa.

SOBRE A EMPRESA

Com mais de 15 anos de experiência, a Tríade Fibra conecta seus clientes ao mundo, buscando sempre a excelência e qualidade, criando soluções inovadoras e gerando valor para seus clientes e parceiros.

A empresa se destaca como referência em inovação, tecnologia, velocidade e atendimento. Sua matriz está localizada em Ipatinga, no bairro Canaã, e possui lojas no bairro Veneza e no Esperança, além de uma unidade na cidade de Santana do Paraíso.