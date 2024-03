A tradicional celebração da Semana Santa, organizada pela Paróquia São Sebastião em Coronel Fabriciano, terá início nesta sexta-feira (22), e se estenderá até o próximo domingo de Páscoa, 31/03. Durante esse período, serão promovidas diversas atividades, incluindo missas, procissões e a emocionante encenação teatral que retrata a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Para abrir a programação, haverá a Caminhada Penitencial Luminosa em direção à imagem da Divina Misericórdia, saindo da porta da Co-Catedral, a partir das 19h. Já o encerramento será com Missa, Procissão do Ressuscitado e Benção do Santíssimo, no pátio da Rádio Educadora, no domingo (31), às 18h.

Com uma tradição que perdura há 78 anos no município, a Semana Santa, também conhecida como Semana da Paixão de Cristo, tem grande significado para a comunidade cristã e é destaque em Coronel Fabriciano, atraindo numerosos participantes para as celebrações e procissões. Desde 2014, esse evento é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do município, destacando sua importância e relevância histórica

Uma das atrações mais aguardadas, o teatro da Paixão de Cristo com os Sete Sermões da Montanha, que também será realizado no Pátio da Rádio Educadora, no Centro de Fabriciano. A encenação acontecerá na Sexta-feira Santa, 29/03, às 18h.

A encenação organizada pela Paróquia São Sebastião envolve aproximadamente 160 pessoas em sua produção, entre atores e figurantes. O espetáculo demanda o esforço conjunto de uma equipe de profissionais voluntários, que inclui operários, cenógrafos, figurinistas, cabeleireiros, maquiadores, iluminadores, entre outros.

A programação da Semana Santa e todos os detalhes podem ser consultados na página da Paróquia São Sebastião na internet: saosebastiaofabriciano.com.br/

MAIS PROGRAMAÇÕES DAS PARÓQUIAS

A Semana Santa também será celebrada pelas Paróquias de Santo Antônio, no Melo Viana, e de São Francisco Xavier, em parceria com o Santuário Nossa Senhora da Piedade, no Córrego Alto. Em ambas, a programação começa com a Missa de Domingo de Ramos, 24/3, e segue até o Domingo de Páscoa, 31/03, com a Missa. Haverá celebrações e missas nas igrejas que integram as duas Paróquias.

Na Paróquia de Santo Antônio, a Sexta-Feira da Paixão de Cristo, 29/03, será lembrada com Via Sacra, na comunidade de São Domingos, a partir das 6h, e Ação Litúrgica seguida de Procissão até Igreja Matriz. Já a Paróquia de São Francisco Xavier, também fará a encenação da Paixão de Cristo – Jesus na Peregrinação Terrestre. O teatro será realizado no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, no Córrego Algo, a partir das 18h. A entrada é um quilo (1kg) de alimento perecível.