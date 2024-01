A Usiminas anunciou nesta sexta-feira (5), que os colaboradores que atuam na Usina de Ipatinga, Unigal e Usiroll, terão sua jornada de trabalho alterada, válida pelos próximos dois anos. A partir do próximo dia 15, os trabalhadores que atuam em regime de turno irão fazer uma jornada de 12 horas trabalhadas.

Nessa modalidade, o colaborador trabalha quatro dias seguidos com jornada de 12 horas e folga nos quatro dias seguintes. Esses quatro dias trabalhados são divididos em dois turnos de 7h às 19h e outros dois de 19h às 7h. Esta escala é aplicada principalmente no setor portuário e indústrias.

Em assembleia realizada nos dias 2 e 3 de janeiro, os colaboradores que atuam em regime de turno foram a favor da implementação da jornada de 12 horas. Entre os 1600 participantes, 88% aprovaram o novo turno de trabalho com a tabela 4×4.

NOTA DA USIMINAS

“A Usiminas informa que, em assembleia realizada nos dias 2 e 3 de janeiro, os colaboradores e colaboradoras que atuam em regime de turno aprovaram a implementação da jornada de 12 horas na Usiminas Ipatinga, Unigal e Usiroll. A nova jornada, válida pelos próximos dois anos, entrará em vigor a partir de 15 de janeiro de 2024, com início do expediente às 6h40. Os trabalhadores seguirão uma escala de 4 dias de trabalho, seguidos por 4 dias de folga.

A Usiminas reitera seu compromisso com o diálogo constante com os sindicatos, colaboradores e todos os públicos de relacionamento. Todas as decisões da empresa seguem rigorosamente a legislação vigente e a implantação do novo turno visa atender uma demanda das equipes”.