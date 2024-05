A Usiminas recebeu a maior premiação para fornecedores oferecida pela Moto Honda, em uma cerimônia realizada na sede da empresa, em Manaus (AM). Responsável por fornecer 100% do aço utilizado pela montadora, a empresa recebeu o prêmio Best Suppliers Award na categoria Diamante, que reconhece o atendimento a todos os pré-requisitos relacionados às metas de qualidade, inovação, proatividade, competitividade e compromisso com a preservação ambiental.

“É um reconhecimento que muito nos orgulha e fortalece nossa relação com a Honda no Brasil. Somos fornecedores exclusivos de aço para a montadora desde o início das atividades deles em nosso país. Deixo um agradecimento especial a todas as nossas equipes, incluindo produção, comercial, qualidade, Supply Chain, entre outras. Durante o evento, eles ressaltaram que a Usiminas foi uma grande parceira no enfrentamento da maior seca da história da Amazônia no ano passado, superando os desafios e mantendo o abastecimento da produção sem paradas”, destacou Rinaldo Machado de Almeida, diretor de Vendas Mercado Interno da Usiminas.

A Usiminas foi representada pela equipe Comercial na cerimônia, que contou com a presença do Chefe de Operações Executivas da Honda na América do Sul, Arata Ichinose, além de outros executivos da montadora.