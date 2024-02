Nesta sexta-feira (23), a Associação Esportiva e Recreativa Usipa celebra seus 65 anos com uma trajetória de sucesso, que vai Brasil afora. Com sua atuação nas áreas social, esporte, meio ambiente e negócios, o clube se destaca entre seus principais concorrentes pela longevidade e tradição.

Em meio a tantos desafios superados e em constante melhoria, a infraestrutura da Usipa impressiona, ocupando uma área de mais de 450 mil metros quadrados. O clube oferece uma variedade de instalações, incluindo um parque aquático com piscina olímpica aquecida, brinquedos como toboáguas e escorregadores, playground aquático infantil, ginásio coberto, estádio de futebol, zoológico, quadras poliesportivas, centro de treinamento, pista de atletismo, alojamento para atletas, área de eventos, além do Centro de Avaliação e Apoio ao Treinamento (CAAT).

Essa trajetória marcada por investimentos e crescimento, faz a Usipa contar atualmente com mais de 3.200 associados titulares e mais de 13 mil dependentes, além de 2.200 atletas.

Lucas Lima Mesquita, presidente da Usipa, compartilha sobre as conquistas e melhorias no clube: “Ao longo desses 65 anos, a Usipa tem se dedicado incansavelmente ao desenvolvimento esportivo, social e ambiental. Nossas conquistas refletem o comprometimento de toda a equipe e o apoio da comunidade. Estamos constantemente investindo em projetos arrojados e educativos para oferecer o melhor aos nossos associados”, salientou Lucas.

Comemorações

E para este marco tão importante, a Usipa preparou um fim de semana de comemorações aos seus 65 anos. Neste sábado (24), a partir das 8h, acontece o Trekking 65 anos da Usipa, um evento voltado para associados, atletas e pais de atletas.

No domingo (25), as comemorações continuam a partir das 9h. O clube organizou o que promete ser uma festa inesquecível para os associados, com música ao vivo das bandas Pagode dos Amigos e Gertrudes, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, sorteios e diversas atividades para toda a família.

A festa será uma oportunidade para celebrar não apenas o aniversário do clube, mas também a história de sucesso e as contribuições da Usipa para a comunidade local.

Na programação de domingo os associados do clube participam gratuitamente. Já os não sócios podem adquirir o convite na secretaria do clube, por apenas R$ 80.

O presidente destaca que este fim de semana será uma oportunidade de retribuir o carinho a todos que caminham com o clube há longos anos. “Quero convidar todos os associados, atletas e população para comemorar essa data especial com a gente. Nossa equipe elaborou uma programação bem especial para retribuir todo o carinho que recebemos ao longo da nossa história. Conto com a presença de todos”, destacou Lucas.

A HISTÓRIA DO CLUBE

Fundada em 1959 pelos diretores da Usiminas, a Usipa cresceu e se tornou um dos maiores centros de formação desportiva do Brasil, além de referência em lazer e educação ambiental.

A história da Usipa está profundamente entrelaçada com o desenvolvimento industrial da região. Em meio ao crescimento de Ipatinga, a instituição surgiu em 23 de fevereiro de 1959, com o propósito inicial de oferecer lazer aos colaboradores da Usiminas. O nome “Usipa” simboliza a união entre a empresa e o município, sendo uma fusão de “Usiminas” e “Ipatinga”. Ao longo de seis décadas e meia, o clube se consolidou como um símbolo de seriedade, comprometimento, confiança e valores positivos, muitos deles provenientes do universo esportivo.

Sua sede campestre, que teve início com um modesto vestiário e bar em meio a pomares e jardins, evoluiu para uma estrutura ampla e moderna.

Dentro do cenário esportivo, a Usipa se destaca pelas modalidades olímpicas que oferece, como natação, judô, atletismo, futebol, vôlei e ginástica artística. O clube revelou talentos que alcançaram reconhecimento nacional e internacional, como os judocas Rogério dos Santos e Edilene Andrade, as atletas Lucimar Aparecida Moura e Euzinete Maria Reis e o paratleta Sandro Alex, os nadadores Roberta Kamila, Flávia Delaroli e Fernando Torres, a jogadora de vôlei Juciely Silva, e o futebolista Edvaldo Soares, que participou da Copa do Mundo do México.

COMPROMISSOS COM A SOCIEDADE

Além dos números impressionantes de associados. Hoje a Usipa conta com aproximadamente 2.200 atletas, sendo eles contribuintes ou oriundos de um dos oito projetos, através de leis de incentivo municipal, estadual ou federal.

Ademais do compromisso com o esporte, a Usipa se destaca em iniciativas voltadas para a cultura, lazer e educação ambiental. O Centro de Biodiversidade da Usiminas (Cebus), mantido pela instituição, é uma referência científica dedicada à preservação de espécies em extinção, pesquisa e educação ambiental, bem como a reintegração de animais à natureza.

A Usipa também se destaca como uma associação que promove o desenvolvimento regional no Vale do Aço, com a Expo Usipa. Um evento que há 34 anos reúne empresas das áreas de indústria, comércio e prestação de serviços de todo o Brasil. Em sua última edição, a Expo Usipa reuniu mais de 33 mil visitantes e 300 empresas participantes, de diversas regiões do Brasil e do exterior. Onde toda a renda da feira de negócios é voltada para o desenvolvimento social e ambiental.

Devido a Usipa ter sido criada como forma de lazer aos colaboradores da Usiminas, um fato precisa ser esclarecido à população: a Usipa é aberta para a associação de qualquer pessoa residente no Brasil. Informações referente a sociedade, esportes e/ou visitação ao Cebus podem ser obtidas pelo telefone (31) 3801-4350.