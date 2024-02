No próximo dia 9 de março (sábado), Coronel Fabriciano receberá a equipe da Fundação Hemominas para coleta externa de sangue. Com o slogan “Sua doação pode salvar até 4 vidas”, o objetivo da ação é facilitar a doação, incentivar mais voluntários e reforçar os estoques de sangue do Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM) e do hemocentro.

A coleta acontecerá no novo Centro Especialidades Médicas (CEM), das 7h30 às 16h, situado à Av. Maanaim, no bairro Silvio Pereira 2, (ao lado da UPA 24 Horas). Os interessados em “abraçar” a causa e doar devem se atentar aos pré-requisitos e agendar a coleta junto ao Serviço Social do HJMM.

A assistente social do HJMM, Elenice Ribeiro, explica que a coleta externa em Fabriciano é uma oportunidade para as pessoas se voluntariar à doação, colaborar para manter os estoques de sangue em níveis seguros e salvar vidas. “O procedimento é simples, seguro, o volume coletado é reposto pelo corpo em poucas horas. Mas o sangue doado pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa”, reforça.

A expectativa da equipe do hospital e do Hemominas é captar até 120 bolsas de sangue na ação em Coronel Fabriciano. Apenas o hospital, mantido e gerido pela prefeitura, consumiu 1.080 bolsas de sangue em 2023 – em contrapartida, só conseguiu repor ao Hemominas apenas 23%.

O sangue humano é insubstituível e essencial em diversos procedimentos, tais como transfusões, cirurgias eletivas e de urgência. E uma única doação pode salvar até quatro vidas.

AGENDAMENTO E ESTRUTURA

A prefeitura, por meio da Secretaria de Governança de Saúde e Hospital Dr. José Maria Morais, assim como nos anos anteriores, já reforça as ações de conscientização e se mobiliza para garantir toda a estrutura e suporte necessários para a realização da coleta externa do Hemominas na cidade.

O cadastro e agendamento de voluntários à doação é realizado via formulário eletrônico disponibilizado pelo HJMM, no site institucional e redes sociais da prefeitura. O objetivo do agendamento prévio é realizar triagem prévia de potenciais doadores e otimizar a coleta.

Já a parte de triagem dos voluntários e coleta é de responsabilidade do Hemominas. O hemocentro é quem faz o procedimento e abastece os bancos de sangue dos hospitais da região, entre eles o Hospital Dr. José Maria Morais, gerido pela Prefeitura de Fabriciano.

CONSCIENTIZAÇÃO

Nesta segunda e terça-feira, 26 e 27/02, a campanha de conscientização sobre a importância da doação de sangue contará com o reforço dos estudantes dos cursos de enfermagem, fisioterapia e psicologia do Unileste. Além de orientar a população, haverá prestação de serviços aferição de pressão e como aula de alongamento.

A equipe do Serviço Social do HJMM, juntamente com a Psicologia, estará presente para fazer o cadastro de voluntários e agendar potenciais doadores para coleta no dia 9 de março.

Serviço:

Hemominas em Fabriciano – Coleta externa de sangue

9 de Março (Sábado) | das 7h30 Às 16h

Centro Especialidades Médicas (CEM)

Av. Maanaim, No Bairro Silvio Pereira 2, (Ao Lado Da Upa 24 Horas).

Mais informações pelo telefone (31) 3406-7374 ou whats app (31) 9.9584-1298.