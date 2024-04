A Vale e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) – Regional Vale do Aço, apresentaram, na tarde desta terça-feira (2) em Ipatinga, o início das obras do viaduto rodoviário que ligará a BR-458 ao Aeroporto Regional Vale do Aço. O canteiro de obras está em fase de instalação e a previsão é que as atividades de construção tenham início na primeira quinzena de abril. A estrutura faz parte dos compromissos assumidos juntamente ao governo federal na renovação antecipada da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), em 2020.

O novo acesso vai aumentar a segurança e melhorar a mobilidade urbana na região. A previsão é que seja concluído até o final do ano. Também será criada uma rotatória, com o objetivo de contribuir para a organização do trânsito. Durante o período de obras, os motoristas continuarão utilizando a passagem em nível no Distrito Industrial para acesso ao aeroporto.

O viaduto terá 81 metros de extensão, será equipado com uma pista de veículos para cada sentido e calçada para pedestres. O acesso será por meio da avenida Vito Gaggiato, no Distrito Industrial.

Cerca de 80 empregos devem ser gerados no pico das obras. A prioridade é para contratação de profissionais locais e a seleção será feita pela empresa responsável pela execução dos serviços.

“A construção do viaduto tornará o acesso ao Aeroporto do Vale do Aço vai melhorar a mobilidade e a segurança nas proximidades da ferrovia. Também haverá um espaço destinado para a travessia de pedestres, com guarda-corpo e iluminação”, diz Marcello Puzziello, gerente-geral de implantação de obras da Vale.

OUTRAS OBRAS NA REGIÃO

A região também recebe outras obras como parte dos compromissos na renovação antecipada da concessão da EFVM.

Está em fase final a construção da passarela entre os bairros Horto, em Ipatinga, e Amaro Lanari, em Coronel Fabriciano. A conclusão está prevista para este mês. Ela será equipada com rampa para acessibilidade e iluminação.

Em dezembro do ano passado, a Vale construiu passarelas para pedestres em Santana do Paraíso e Timóteo.

Em Timóteo, a nova passarela foi instalada na altura da Rua das Indústrias e tem cerca de 160 metros de extensão. A travessia de pedestres recebeu rampa e iluminação.

Em Santana do Paraíso, a passarela foi construída no bairro Ipaba do Paraíso. A estrutura tem aproximadamente 210 metros de extensão, considerando 30 metros de travessia e 180 metros de rampa.

A empresa segue realizando obras que aumentam ainda mais a segurança e a mobilidade urbana nas regiões por onde passa a ferrovia, como viadutos rodoviários, passarelas, muros de proteção, além da instalação de cancelas automáticas.

SEGURANÇA FERROVIÁRIA

Frequentemente, a Vale realiza campanhas de sensibilização da população a respeito dos comportamentos seguros nas proximidades da ferrovia. Entre as orientações que são compartilhadas com os moradores de diversas cidades estão os cuidados ao atravessar a ferrovia, a necessidade de respeitar à sinalização e manter a distância segura dos trilhos.