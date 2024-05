A Transportes Della Volpe está engajada em um esforço solidário para apoiar as vítimas das recentes chuvas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A empresa, através da sua filial em Ipatinga, está arrecadando junto à população da Região Metropolitana do Vale do Aço, produtos essenciais como itens de higiene, roupas limpas e em boas condições, além de alimentos não perecíveis. Saiba como fazer doações.

O QUE DOAR?

ITENS PRIORITÁRIOS

• Água mineral

• Alimentos não perecíveis ou cestas básicas

• Material de Limpeza

• Material de higiene

• Roupas Limpas e em boas condições (todos os tamanhos: bebês, crianças e adultos)

• Colchões

• Toalhas

• Cobertores

• Capa de chuva

• Botas / galochas de chuva

OUTROS ITENS

• Alimentos não perecíveis

• Roupa de Cama

• Ração para Cão e Gato

• Materiais de primeiros socorros

• Produtos de Higiene Pessoal

• Produtos de limpeza

• Mamadeiras, bicos, fraldas

• Leite em pó ou longa vida

PONTOS DE COLETA DAS DOAÇÕES:

• Ipatinga:

— Filial Della Volpe: Avenida pero Vaz Caminha (a mesma que da acesso à portaria DOAP), Galpão 99, Bom Retiro.

— Clivet Quintão – Cidade Nobre

— Clínica Veterinária Rocio – Iguaçu

—Zargot Calçados – Horto

— Clínica Dermaclean – Cariru

— Kotai Mitsubishi – BR próxima ao Shopping

— Loja Adequa – Centro

• Timóteo:

— Clivet Quintão – Funcionários

— AMA Hospital Veterinário – Funcionários

• Fabriciano: — Clínica Veterinária Reino Animal – Santa Helena

— Clivet Quintão – Giovanini

— Loja Carola – Giovanini

• Santana do Paraíso:

— Samba Lelê Kids – Centro