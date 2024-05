POPULAÇÃO GAÚCHA FICA SEM SERVIÇOS DIGITAIS

Inundação atinge Data Center da Procergs, levando ao desligamento do sistema estadual de processamento de dados. Quadro elétrico, no-breaks e geradores foram afetados, o que pode resultar na inoperância de sites do governo e serviços como a NFe gaúcha. A decisão visa evitar um colapso da rede. Sistemas essenciais como, Defesa Civil, Saúde e Segurança Pública, foram mantidos em funcionamento. A medida foi tomada para preservar a infraestrutura e permitir uma rápida retomada das atividades assim que possível. Infelizmente não há previsão para normalização dos sistemas.

COLOQUE SEU TALENTO NA NUVEM, LITERALMENTE!

Nexa e AWS financiam 40 mil bolsas de estudo em tecnologia para capacitar 100 mil pessoas até 2025, com foco no Brasil e Peru. Programa “Talento na Nuvem” oferece bootcamps em IA Generativa, com o primeiro centrado no modelo Claude 3. Pesquisas destacam que IA Generativa pode otimizar 62% das tarefas profissionais e empregadores brasileiros estão dispostos a pagar até 46% a mais por profissionais com habilidades em IA.

THREADS AMEAÇA SOBERANIA DO X?

Threads, o aplicativo de mídia social do Meta, ultrapassou o concorrente X em usuários diários nos EUA desde dezembro de 2023. Threads é o terceiro aplicativo gratuito mais baixado na App Store da Apple e 12º na Google Play Store, e em abril teve 28 milhões de usuários ativos diários, um aumento de 55% desde dezembro. Enquanto isso, a X teve 22 milhões de usuários diários ativos em média neste mês, 21% menos que Threads. Apesar disso, Threads ainda precisa aumentar para alcançar a meta de 1 bilhão de usuários de Mark Zuckerberg.

AINDA SOBRE THREADS + TAYLOR SWIFT

Taylor Swift estreou no Threads, do Instagram, lançando seu novo álbum “The Tortured Poets Department” com easter eggs para os fãs, incluindo surpresas escondidas em novas funcionalidades na rede social. Os swifties acompanharam uma contagem regressiva para suas postagens, ganhando selos personalizados ao compartilhá-las. O perfil @TaylorNation responde aos fãs, enquanto corações comemorativos e efeitos especiais estão disponíveis para interações relacionadas à cantora e ao álbum. A parceria com Taylor Swift não gerou aumento significativo de usuários.

A BANDA LARGA SEGUE AVANÇANDO

Entre 2021 e 2023, a velocidade média da banda larga fixa no Brasil aumentou 75%, conforme a Anatel. Em 2023, atingiu 327,03 Mbps, evidenciando melhorias na velocidade ofertada pelos serviços de internet. A agência estabeleceu a meta de alcançar 1 Gbps até 2027. O avanço se deve à crescente disponibilidade de conexões de fibra óptica e ao aumento na velocidade média contratada, registrando 373,76 Mbps em março de 2024.

SEU TELEFONE COSTUMA CAIR? ENTÃO VEJA ISSO…

Um iPhone 13 Pro Max surpreende ao sobreviver a uma queda do 25º andar, deixando muitos, atônitos com sua durabilidade. A usuária Jessica Verissimo, especialista em cabelos cacheados, teve seu dispositivo intacto após o acidente. O aparelho caiu enquanto ela o posicionava na janela para gravar um vídeo, mas resistiu ao impacto e continuou funcionando perfeitamente, gerando grande espanto! O ocorrido foi registrado em um vídeo compartilhado nas redes sociais, onde Jessica celebrou o estado impecável do iPhone e elogiou o serviço da empresa.

WEB SUMMIT RIO REGISTRA RECORDE DE TRÁFEGO NO WI-FI

Surpreendentemente, a Claro e a Embratel registraram um tráfego de mais de 30 TB durante os quatro dias do Web Summit Rio 2024. Isso equivale a 8 milhões de uploads de fotos ou 44 mil horas de filmes em HD assistidos! Com um aumento significativo na capacidade de conexão em relação ao ano anterior, as empresas forneceram uma estrutura de conectividade abrangente, incluindo redes Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, além do Claro 5G+. A instalação permanente da rede Wi-Fi no Riocentro beneficiará futuros eventos sediados no local. O evento atraiu mais de 34 mil pessoas de 102 países, com destaque para a presença significativa de startups fundadas por mulheres e negros.

FAÇA SEU EVENTO, AGORA PELO WHATSAPP!

O WhatsApp lançou uma atualização que permite aos usuários organizar eventos diretamente no aplicativo, facilitando a coordenação de datas, horários e locais. Também introduziu respostas organizadas em grupos de avisos para uma interação mais eficiente. Os convidados podem confirmar presença e fazer perguntas dentro do grupo, enquanto os administradores têm uma visão mais clara das respostas dos membros. A funcionalidade de eventos oferece uma maneira conveniente de coordenar os detalhes, como datas, horários e locais, diretamente com os participantes.

STARLINK GRÁTIS? É GOLPE!

Um golpe fraudulento usando o nome da Starlink, de Elon Musk, promete internet gratuita em troca de responder a um questionário online. O vídeo manipulado de William Bonner da TV Globo sugere a autenticidade, mas é falso. Não há evidências de distribuição gratuita da Starlink e o site oficial não menciona tal promoção. O golpe pede pagamento via Pix para cobrir o envio de um produto inexistente, redirecionando para uma página falsa do G1 para coletar dados pessoais e solicitar pagamento.

INGLESES: ESQUEÇAM O 123456 E O MUDAR@123!

O Reino Unido aprovou uma lei proibindo senhas fracas em equipamentos de rede para combater ataques cibernéticos. A multa por violação pode chegar a US$ 12,5 milhões. A legislação exige que empresas forneçam informações claras sobre atualizações de segurança e impeçam senhas padrão. Isso visa evitar ataques de negação de serviço facilitados por senhas previsíveis. Empresas devem se adaptar gradualmente. O uso de senhas está sendo substituído por autenticação biométrica em serviços online.