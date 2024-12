A mobilidade urbana na Região Metropolitana do Vale do Aço ganha um importante reforço com a conclusão do novo viaduto que conectará a BR-458 ao Aeroporto Regional. A obra, resultado de uma parceria entre a Vale e a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso, deverá ser liberada para o tráfego na próxima quinta-feira, 19 de outubro.

A estrutura, que atravessa a BR-458 sobre a Estrada de Ferro Vitória-Minas, representa um marco significativo para a infraestrutura da Região Metropolitana. Com 81 metros de extensão, o viaduto foi projetado com foco na segurança e acessibilidade, contando com pistas duplas – uma para cada sentido – e calçada para pedestres.

O acesso à nova estrutura viária será realizado pela Avenida Vito Gaggiato, localizada no Distrito Industrial de Santana do Paraíso. Esta conexão estratégica beneficiará diretamente os moradores das quatro cidades que compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço (Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso), além de outros 24 municípios do Colar Metropolitano.