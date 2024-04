Tem início nesta quinta-feira (11), a segunda edição da ExpoCoop – Feira do Cooperativismo, Associativismo e Empreendedorismo Mineiro, que aconterá no Hall do Ipatingão, em Ipatinga. O evento terá shows, empresas expositoras de diversos segmentos e o Vale do Aço Gastrô. A programação segue até sábado (13).

Realizada pelo Grupo MaisVip de Comunicação e Entretenimento, a ExpoCoop traz um modelo, que mescla exposição dos stands, shows e outros entretenimentos, como o Espaço Gastronômico do Vale do Aço Gastrô.

Nesta edição, a feira conta com uma megaestrutura com cerca de 50 empresas expositoras reunindo representantes de diversas áreas. De acordo com os organizadores da ExpoCoop, a feira que já tem seu espaço no Vale do Aço, incentiva o Cooperativismo, o Associativismo e o Empreendedorismo, que têm sido importantes para o crescimento da região.

A entrada é gratuita nos três dias de evento, sendo necessário o convite distribuído pelos expositores para acessar a área da feira.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

11/04 – Quinta-feira

18h – Solenidade de abertura para convidados dos expositores e personalidades da região.

Abertura dos stands e inicio do “Vale do Aço Gastrô”, um espaço de gastronomia e música de qualidade, com pratos a preços acessíveis e show com a banda L’âge D’or.

12/04 – Sexta-feira

18h – Abertura dos stands e do Vale do Aço Gastrô. Shows com as duplas Pedro & Simoncello, Pedro Henrique e Antero.

13/04 – Sábado

18h – Abertura dos stands e do Vale do Aço Gastrô. Shows com Pedro Henrique & Tiago e Agência Momenttus.

Além das atrações, os organizadores farão surpresas que serão reveladas ao decorrer do evento.