A divulgação das estatísticas sobre a criminalidade em Timóteo pela 85ª Cia PM revelou uma nova realidade em termos de segurança pública. Segundo os dados publicados em um informativo da corporação, Timóteo ficou 94 dias sem registrar homicídios, uma marca considerada histórica. A atuação da 85ª Cia abrange uma população de mais de 100 mil moradores incluindo Timóteo, Jaguaraçu, Marliéria e o distrito de Cava Grande.

Considerando o início dos registros de série histórica de criminalidade que data do ano de 2013, essa foi a primeira vez em 11 anos que a 85ª Cia atingiu esse recorde. “Em relação ao número de homicídios consumados podemos afirmar que Timóteo é hoje a cidade mais segura da Região Metropolitana do Vale do Aço, resultado direto do profissionalismo e comprometimento de nossas equipes que exercem de forma incansável seu compromisso com a segurança pública” destaca a publicação da corporação que, atualmente, é comandada pelo capitão Douglas Tomaz dos Santos.

Os números foram comemorados pelo Poder Público em face da parceria com a força de segurança. “Sem dúvida é um dado muito importante que reforça o nosso comprometimento em atuar em parceria com a PM nas suas demandas. Da mesma forma temos que dar os parabéns a todos os militares da 85ª Cia pelo empenho e dedicação em garantir a segurança pública em nosso município”, disse o secretário de Governo e Comunicação, Ângelo Ribeiro.

Dentre as iniciativas de parceria mencionadas pelo secretário está a implantação do sistema de videomonitoramento inteligente com a instalação de 20 câmeras distribuída em pontos estratégicos, reforçando assim o sistema de segurança na área urbana da cidade.

A implantação do sistema de videomonitoramento foi viabilizada por meio de uma parceria envolvendo a Prefeitura de Timóteo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep), a 85ª Cia. de Polícia Militar e a empresa Olho Vivo, responsável pela instalação dos equipamentos. São investimentos de mais de meio milhão de reais.

Voltando aos números estatísticos, apesar do primeiro homicídio consumados ter sido registrado em 29 de março houve uma queda de 85,71% no número de assassinatos em comparação ao mesmo período do ano de 2023. Em números absolutos essa foi a menor incidência de homicídio em cinco anos.

Outros dados apontam para uma redução de 38,46% nos crimes de roubo no primeiro trimestre deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado. O percentual é considerado também o menor registrado nos últimos cinco anos na área de atuação da 85ª Cia. Da mesma forma os crimes de furto caíram em 23,21% nos três primeiros meses do ano em comparação ao primeiro trimestre de 2023. Em 11 anos esse foi o menor índice constatado.