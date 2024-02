Faltando poucos dias para o início oficial do Carnaval, os foliões se preparam para aproveitar a maior festa popular do Brasil. O Hospital Márcio Cunha (HMC), comprometido com a promoção do bem-estar e saúde, preparou dicas em parceria com um profissional do corpo clínico para garantir um Carnaval seguro. Para a médica do HMC, Maria Clarice Vasconcelos, é importante vivenciar os momentos festivos com responsabilidade, mantendo a saúde em meio à diversão. O uso consciente de preservativos é uma ferramenta necessária para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). “Ao praticar relações sexuais é importante utilizar preservativos de qualidade e verificar sua integridade antes do uso. Essa prática simples, aliada a outros cuidados, contribuirá para um carnaval seguro e saudável para todos”, orienta a médica.

Para manter a energia e disposição, é recomendada uma alimentação equilibrada, rica em verduras, frutas e alimentos de boa procedência, evitando frituras e produtos industrializados, antes e depois das festividades. Maria Clarice ainda orienta sobre a escolha criteriosa dos alimentos, evitando maionese e optando por opções grelhadas ou cozidas, além de cuidados na preparação para evitar contaminações alimentares.

“Devido às altas temperaturas registradas em boa parte dos destinos dos foliões, a hidratação é essencial para aqueles que pretendem cair na folia, sendo recomendada a ingestão de 2 a 3 litros de água diariamente, juntamente com isotônicos antes e depois das festividades”, orienta Maria Clarice.

A médica aconselha os foliões a incluírem protetor solar na bagagem para os cuidados da pele sob o sol. O uso regular de repelentes é indicado para proteção contra arboviroses, dengue e chikungunya, especialmente em áreas com alto índice de infestação do Aedes aegypti. Quanto as doenças respiratórias, a orientação é evitar aglomerações, e o uso de máscaras é recomendado para pessoas mais suscetíveis como medida preventiva.

“Alimentar-se bem, manter a hidratação e se proteger. Com os devidos cuidados, agora é só curtir a folia e aproveitar a alegria de um bom Carnaval”, destaca a médica.