A Secretaria de Educação de Ipatinga, retomou as aulas nas escolas da rede municipal nessa segunda-feira (5), dando início ao ano letivo de 2024. São 47 unidades escolares e 32 cheches parceiras, reunindo mais de 24 mil estudantes.

Um dos focos principais da educação em 2024, conforme a administração, é fortalecer as equipes gestoras através do curso de mentoria. De forma pioneira em Minas, Ipatinga lançou um Programa de Formação de Gestores Escolares personalizado para atender as demandas da rede municipal de ensino. O programa será preparatório nos processos de eleição das escolas. “Um líder bem preparado impacta em uma comunidade escolar envolvida na melhor qualidade do ensino e da aprendizagem”, ressalta o secretário municipal de Educação, Cairo Monteiro.

O prefeito Gustavo Nunes está otimista em relação ao avanço contínuo da qualidade do sistema de ensino municipal: “Neste ano o município vai colher ainda mais os bons resultados plantados em 2023. Tivemos um ano fantástico, com grandes investimentos e muita qualificação. 2024, com certeza, será mais um tempo de grandes colheitas para a educação de Ipatinga”, projeta.

UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES

O chefe do Executivo também adiantou que o governo já deu início aos trabalhos para compra dos kits de material escolar e dos uniformes. “Em breve, a Secretaria Municipal de Educação vai anunciar o cronograma de entrega. Mais uma vez, será garantido o atendimento a todos os estudantes”, revelou.