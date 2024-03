Timóteo já iniciou os preparativos para a festa de aniversário do município que acontece no mês de abril. Um dos eventos mais tradicionais, o XI Encontro Nacional de Motociclistas de Timóteo 2024, será realizado nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril, na Praça 1º de Maio.

A realização do evento é do Instituto Moreira Matos (IMM) com apoio da Prefeitura de Timóteo. Estão agendadas a apresentação de bandas e artistas que conquistam o gosto dos adeptos das duas rodas como: Edu Acústico, Johnny Crazy (dia 18/04); Banda Silverstone, Viollet, Tutu Marambah (dia 19/04); Célio Barros, Opala 4.100, Claudinho, 70 Club, Creedence Cover (dia 20/04); Edu Acústico, Savasy Banda, Célio Barros (dia 21/04). O locutor oficial dos encontros de motociclistas, Breno Motta, é presença confirmada.

De acordo com o presidente do Moto Clube Êxodos, Wagson Melo Knupp, coordenador do evento, a festa é sucesso garantido na cidade de Timóteo. “Os nossos encontros são coroados com representantes de vários estados. Teremos praça de alimentação coberta, expositores diversos de produtos do segmento, estandes dos principais fabricantes de motos e acessórios, além de estrutura para camping e café da manhã. As reservas de hotéis já podem ser feitas pelos participantes que querem garantir a sua vaga com antecedência”, diz Knupp.

As inscrições dos participantes podem ser realizadas pelo e-mail: meloknupp@gmail.com. Reserva de hotéis: Green Valley Hotel (31) 3848-4850, Hotel Dom Henrique (31) 3848-7700. Mais informações com os coordenadores do encontro: Macarrão (31)98623-9551 ou Knupp (31)98544-3746.