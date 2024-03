Vladimir Putin, presidente da Rússia, advertiu os países ocidentais sobre o risco de uma guerra nuclear, colocando a “culpa” no próprio Ocidente. As palavras duras foram proferidas em seu 19º discurso sobre o Estado da Nação, nesta quinta-feira (29).

O discurso, transmitido pela televisão nacional e até mesmo exibido em alguns cinemas, durou cerca de duas horas e ocorreu três semanas antes das eleições presidenciais.

Antes da advertência, Putin declarou à Otan que as consequências do envio de tropas aliadas para a Ucrânia seriam “trágicas”, ao mesmo tempo em que consideradas “absurdas” as acusações de que a Rússia estaria considerando atacar a Europa.

“Eles começaram a falar sobre a possibilidade de enviar contingentes militares de Otan para a Ucrânia, mas nós nos lembramos do destino daqueles que uma vez enviaram tropas para o território do nosso país, mas agora as consequências para os potenciais intervencionistas serão muito mais trágicas”, declarou.

Putin ainda acusou o Ocidente de provocar o conflito na Ucrânia e enfatizou que os países ocidentais devem entender que a Rússia “também tem armas”.

“O Ocidente provocou o conflito na Ucrânia, no Oriente Médio, em outras regiões do mundo, e continua a mentir, sem qualquer constrangimento, dizendo que a Rússia alegadamente pretende atacar a Europa”, disse.

“Eles precisam entender que também temos armas que podem atingir alvos no seu território. Tudo isto ameaça realmente um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização”, disparou o líder russo.

