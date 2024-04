Timóteo se prepara para receber motociclistas de diversas localidades a partir desta quinta-feira (18) que vêm para o XI Encontro Nacional de Motociclistas 2024. O evento será realizado na Praça 1º de Maio, no período de 18 a 21 de Abril com entrada franca a todos os participantes.

A expectativa de público é de aproximadamente dez mil pessoas nos quatro dias do evento. A Comissão Organizadora corre contra o tempo para oferecer toda a estrutura necessária aos visitantes. Como é de praxe, a área de camping será instalada bem próxima ao encontro, no Centro Municipal de Educação Integrada com a disponibilização de salas e banheiros e estacionamento para as motos. A Comissão aumentou o número de atrações e deu oportunidade para as bandas locais, segundo comentou um dos organizadores, Wagson Melo Knupp. “Os hotéis localizados no entorno da Praça 1º de Maio estão com as reservas quase esgotadas”, comentou Knupp.

Esses amantes das duas rodas prezam pela segurança e união dos seus grupos e não gostam de ser chamados de “motoqueiros”. Segundo eles, o que une a turma é a atitude de ser motociclista, independente da cilindrada da máquina que eles pilotam.

Uma outra característica dos amantes das duas rodas é a afinidade por modelos específicos, que faz com que grupos temáticos sejam formados como por exemplo os “7Galo” (no Brasil, o nº 50 corresponde ao Galo no jogo do bicho), apaixonados pelo lendário modelo da Honda CBX 750 cilindradas. “Uma moto que chama atenção ainda hoje, principalmente por causa do seu escapamento 4/1, com ronco de motor inigualável. O início da fabricação da CBX 750 no Brasil data de 1986 e, até hoje, a moto faz sucesso e oferece muito conforto”, conforme explica o “Galeiro”, Janilson Pimentel. Ele afirma que os motociclistas conhecem bem a fama deste modelo.

Os admiradores dos modelos Harley-Davidson, conhecidos como “Harleyros”, tem preferência pelos modelos custom que aliam potência e conforto. Outros gostam das motos com design esportivo, velocidade e tecnologia nas duas rodas que movem a alma.

PROGRAMAÇÃO

A programação promete muito agito e rock de qualidade com a presença de bandas como Creedence Cover, com 25 anos de carreira e muito chão percorrido. Já tocaram em 12 estados brasileiros e foram eleitos o melhor cover do Creedence do mundo por três anos seguidos.

Na quinta-feira (18), na abertura do XI Encontro Nacional de Motociclistas apresentam-se Johnny Crazy e Edu Acústico. Na sexta-feira (19), as Bandas SilverStone, Viollet e Tutu Marambah trazem sucessos do pop rock dos anos 60, 70, 80 e 90. O sábado (20) vem recheado de estilos com as Bandas Opala 4/100, 70 Club, Creedence Cover e ainda os músicos Claudinho e Célio Barros. No último dia do evento, pela manhã, apresentam-se Edu Acústico, Savasy Banda e Célio Barros.

O XI Encontro Nacional de Motociclistas de Timóteo, faz parte da programação do aniversário de emancipação administrativa da cidade que completa 60 anos no dia 29 de Abril, feriado municipal. A locução oficial do evento fica por conta de Breno Motta, figura carimbada nos encontros de motociclistas por todo o Brasil. O encontro é promovido pelo Instituto Moreira Matos com apoio da Prefeitura Municipal de Timóteo.

Mais informações pelo e-mail: meloknupp@gmail.com ou com os organizadores, Macarrão (31)98623-9651 e Knupp (31)98544-3746.