Os 120 Guardas Civis Municipais de Ipatinga, que concluíram o curso preparatório no último dia 12 de abril, entraram nesta semana em uma nova fase da preparação antes do efetivo exercício da função, que deve se iniciar em 2 de maio.

Durante dois dias, nesta quinta e sexta-feira (18 e 19), eles participam de um ciclo de palestras no auditório do 12º Departamento da Polícia Civil e no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM).

Todos os palestrantes são ligados à área de segurança pública ou integrantes das forças de segurança do município, como a delegada Regional Talita Martins Soares e o delegado-geral Gilmaro Alves do 12º Departamento de Polícia Civil.

Alguns dos temas abordados são “O papel da Guarda Civil”, “Patrulhamentos e Estrutura Organizacional” e “Fluxos de trabalho”.

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

A fase final da preparação dos GCM’s será nas solenidades do 60º aniversário da cidade, quando todo o efetivo irá a campo para exercícios de patrulhamento ostensivo, abordagens e atuação preventiva em grandes eventos.

A partir de 2 de maio, após serem nomeados pelo Executivo municipal, os Guardas Civis entrarão em operação em escalas definidas, cumprindo sistema de rodízio de 24 horas.

PROGRAMAÇÃO

18 de abril, 8h30 ÀS 18h

Local: Auditório do 12º Departamento de Polícia Civil

Abertura: 9h

9h15 – Palestra: O papel da GCMI: desafios e oportunidades (Gilmaro Alves)

10h45 – Palestra: Inteligência Emocional (Ten. Luciana)

12h às 14h – Almoço

14h – Palestra: Estrutura organizacional e fluxos de trabalho da 1ª DRPC (Talita Martins)

15h45 – Patrulhamento e envolvimento comunitário (tenente Lázaro)

17h30 – Encerramento

19 de abril, 8h30 ÀS 18h

Local: Auditório do Hospital Municipal

9h – Abertura e apresentação: major Clebson

19h15 – Estrutura organizacional da PM, incidência criminal, dificuldades e desafios (major Anselmo)

11h – Explanação sobre exames, posse e dúvidas dos GCM

11h30 Explanação sobre o Parque Ipanema

12h às 14h – Almoço

14h – Palestra: Portfólio de serviços da GCM, missão, atuação e procedimentos. (comandante Levi Sampaio)

15h45 – Apresentação do Plano de Estágio Complementar e outros assuntos de interesse da GCM

16h30 – Encerramento