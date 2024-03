Acontece neste final de semana (23 e 24/03) a partir das 10h, no estacionamento do campo do Ipaba, o Festival Gastronômico Rota do Mutum. Com uma programação para toda a família, o evento permite aos participantes, a contemplação das riquezas regionais, suas histórias, e claro, muita comida boa. Esta é mais uma aposta no potencial do turismo regional do Vale do Aço.

Iniciada em 2019, a Rota do Mutum surgiu de uma iniciativa com o apoio da Prefeitura de Ipaba, Cenibra e um grupo de empreendedores. São aproximadamente 50 km de percurso, visitando cinco empreendimentos, em áreas rurais, e os atrativos do município. O nome Rota do Mutum se derivou de um projeto voltado para a reintrodução de aves, que corriam risco de extinção em nosso país e que tem sua base na Fazenda Macedônia, na cidade de Ipaba.

Das belezas que podem ser apreciadas durante os roteiros, se destacam a fauna, flora, trilhas, culturas e como ponto forte a gastronomia. Repleta de produtos artesanais de qualidade, tradição e sabor, a Rota do Mutum vai além do paladar permitindo conhecer de perto os produtores, preparos e processos. Dessa forma, surgiu a ideia do Festival Gastronômico Rota do Mutum.

O evento é um Projeto do Palmito Doce Vida, e foi aprovado pela Fundação Renova através do edital Doce 2, com apoio da Cenibra e Prefeitura do Ipaba, Nossa Net, Sebrae, Rota do Mutum e com a produção da Socialyte.

Durante o encontro, os participantes poderão experimentar um pouco da gastronomia local com pessoas que fazem mais do que produtos, contam também suas histórias de vida através de suas criações. O evento ainda contará com atrações musicais como o Tsunami do Forró e a dupla Marconi e Diego, além de brinquedos para a criançada, produtos artesanais e é claro, muita comida gostosa.

O evento terá entrada gratuita. Venha e traga sua família para se divertir e prestigiar esse momento.