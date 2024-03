Nesta quinta-feira (21), a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) comemora 58 anos de fundação. Desde 1966 a associação busca atender as necessidades da classe empresarial que tanto fomenta a economia local, além de atuar em prol de toda a comunidade.

Toda essa história teve início com o pioneirismo de um grupo de empresários de Ipatinga, que se uniram para fazer com que o desenvolvimento econômico da cidade crescesse.

Para o presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, a contribuição de cada diretor foi essencial para o crescimento da entidade.

“Ao longo desses anos, foram realizados diversos projetos que defendem a integração e o desenvolvimento econômico-social de Ipatinga. Sou muito grato a todos os diretores, associados e funcionários que fizeram e ainda fazem parte da história da associação. Sei que houve um esforço muito grande por parte de todos para cada conquista. A dedicação é a chave para que possamos dar continuidade ao legado de representar a classe empresarial”, pontuou.

Luís Henrique também enfatizou que a Aciapi teve início quase junto com a história da cidade de Ipatinga, o que é motivo de muito orgulho. “Os emancipadores do município foram praticamente os mesmos fundadores da entidade. Por isso, colocamos muito empenho em cada atividade voltada aos interesses do associado”, concluiu.