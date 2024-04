A Usisaúde recebeu na quarta-feira (24), o troféu “Unidas IDSS 2023” pela conquista da nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), principal avaliação das operadoras de planos de saúde feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A premiação aconteceu no 15º Seminário da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), realizado em Brasília.

Em dezembro passado, a operadora de planos de saúde da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) alcançou a nota máxima de 1.0000, ficando entre as 14 operadoras de grande porte do país que alcançaram este importante resultado. Além disso, a Usisaúde teve o segundo melhor desempenho de todas as operadoras do Brasil e o melhor resultado em Minas Gerais.

O seminário contou com a participação de dirigentes e gestores de planos de saúde, acadêmicos, prestadores de serviços, entre outros profissionais da área. Além de colaboradores da Usisaúde, a diretora administrativo-financeira da FSFX, Flávia Braga, também esteve presente na cerimônia da entrega do troféu.

Essa conquista da Usisaúde reflete o compromisso da operadora em manter um constante aprimoramento e evolução nos serviços prestados em busca de oferecer a melhor assistência à saúde para os seus beneficiários, além do empenho e dedicação de todos os colaboradores.