Depois da longa espera, chegou um dos momentos mais aguardados pelos pescadores da região. A temporada de pesca na Lagoa Silvana está de volta mais cedo este ano (bissexto), tendo início nesta quinta-feira (29), com a cerimônia de largada sob a supervisão da Polícia Militar de Meio Ambiente.

A partir das 8h, os associados estão convidados a participar da pesca embarcada na Lagoa Silvana, e quem deseja estender a experiência poderá pernoitar no CNA.

Wesley Chaves, gerente geral do Clube Náutico Alvorada, lembra que a reabertura é um momento muito aguardado. “Os associados do clube esperam ansiosos pela reabertura da pesca embarcada, porque muitos pescadores gostam de utilizar seus barcos. A Lagoa possui 400 hectares de espelho d’água e oferece condições ideais para essa modalidade de pesca”, frisa Chaves.

A época de reprodução dos peixes garante a preservação das espécies nativas, a sustentabilidade do ecossistema aquático e a continuidade das atividades de pesca. “A Lagoa Silvana faz parte da bacia hidrográfica do rio Doce, portanto, sujeita às regras previstas na Portaria nº 155 de 2011 do Instituto Estadual de Florestas (IEF). O período da piracema é específico e essencial para a perpetuação da fauna ictiológica, fase em que os peixes se reproduzem. Neste período, fica vedada a pesca com utilização de embarcações”, explica o gerente.

O Wesley Chaves ainda ressalta que a pesca está liberada, mas é bom fazer uma observação: “a captura de peixes nativos ainda não é permitida, em razão de uma proibição do órgão ambiental pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Vamos ficar atentos! Outras espécies exóticas, híbridas e alóctones, como por exemplo, tucunaré, matrinxã, pacu, tambaqui, piauçu e tilápia, essas estão liberadas. Então, com muita consciência, boa pescaria!”.

O Clube Náutico Alvorada tem compromisso com a sustentabilidade e a promoção de atividades de lazer que respeitam o meio ambiente, e se orgulha de promover a pesca desportiva, enfatizando a importância da conservação ambiental e o respeito pela vida aquática.

A Lagoa Silvana conta com os pescadores da região para participar da celebração de reabertura da pesca e aproveitar momentos de tranquilidade e lazer na natureza.

SOBRE O CLUBE NÁUTICO ALVORADA

O Clube Náutico Alvorada – Lagoa Silvana, fica situado no município de Caratinga, a 13km do Centro de Ipatinga. O acesso é pela BR-458, sentido Caratinga, KM 133.

Serviço:

Sede Campestre:

(31) 3822-1394

Sede Cariru:

(31) 3618-8049

Celular Sede Campestre:

(31) 9611-1394