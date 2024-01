Timóteo começa a implantar a sinalização viária do trajeto do Circuito de Cicloturismo Vales dos Tropeiros dentro de seu território. Serão 37 placas a partir do Marco “0” do projeto que fica na Praça 1º de Maio, contornando todo o município pela Regional Leste (Alegre, Limoeiro, Licuri) até chegar em Cava Grande, no distrito de Marliéria, onde terá início a segunda etapa dessa iniciativa.

O circuito tem 192 km de extensão, começa em Timóteo e passa por Marliéria, Parque Estadual do Rio Doce, Dionísio, São Domingos do Prata, Jaguaraçu, Antônio Dias e retorna a Timóteo, utilizando no trecho final trilhas próximas a Estrada de Ferro Vitória a Minas.

A maior parte do trajeto é feito em estradas de terra em situações muito próximas as trilhas dos antigos tropeiros que no início do Século XX promoveram o início da urbanização desse que é hoje o grande aglomerado conhecido como Região Metropolitana do Vale do Aço.

Essa etapa em Timóteo é a segunda a ser instalada, e em breve, com a conclusão nos demais municípios, o Vale do Aço e o Estado de Minas Gerais terão à disposição um dos maiores e mais interessantes Circuitos de Cicloturismo do País. Muitos atrativos naturais, um relevo interessante com vistas surpreendentes e uma infraestrutura adequada ao conforto e segurança dos turistas das bikes.