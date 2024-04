O bilionário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) prestará depoimento à Câmara dos Estados Unidos no início de maio sobre as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A audiência está programada para ocorrer até o dia 8 na Comissão de Relações Exteriores, onde o empresário discutirá o caso conhecido como “Twitter files”. As informações são do colunista Paulo Cappelli.

Os documentos revelam decisões de Alexandre de Moraes que obrigaram redes sociais a suspender contas de políticos e militantes de oposição investigados em inquéritos sob supervisão do ministro do STF.

Elon Musk e parlamentares da oposição a Lula consideram o caso como “censura” e abuso do Poder Judiciário. Por outro lado, políticos pró-governo e o próprio ministro Alexandre de Moraes veem as medidas como necessárias para manter o Estado Democrático de Direito.

Musk também apontou que Moraes teria solicitado ao Twitter a suspensão de perfis políticos, alegando que os parlamentares desrespeitaram as políticas da plataforma.

Sanções contra o governo Lula podem ser aplicadas em breve, segundo Musk, seguindo o exemplo das sanções impostas à Venezuela. No entanto, essa possibilidade dependerá do resultado das eleições presidenciais nos EUA em novembro, caso Donald Trump vença. O atual presidente, Joe Biden, provavelmente manterá a boa relação diplomática com Lula.

*Com informações Terra Brasil Notícias