A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), lançaram a campanha Amor Premiado 2024, que contempla o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Para todos os sorteios, serão distribuídos cinco prêmios, da seguinte maneira: três vale-compras de R$ 1.000 e dois de R$ 500.

Os funcionários dos estabelecimentos que distribuírem os cupons sorteados também serão contemplados, com R$ 200 em vale-compras. Os prêmios poderão ser utilizados pelos consumidores ganhadores em qualquer uma das empresas participantes.

O valor da compra do cliente para distribuição do cupom fica a critério da empresa associada participante, a qual poderá recomprar cupons numerados da campanha.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, informou que os lojistas interessados em garantir suas participações devem entrar em contato com o setor comercial das entidades por meio do telefone (31) 3828-5151. “Com a adesão à campanha, os lojistas receberão os cupons e cartazes de divulgação. Essa é uma grande chance para os empresários presentearem seus clientes que priorizam o consumo em seu estabelecimento. Contamos com a participação de todos para que essa edição seja um sucesso, assim como as outras”, pontuou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, destacou que trata-se de uma oportunidade de reconhecimento do comércio local. “Ao participar desta edição, tanto os lojistas quanto os clientes premiados terão, além dos prêmios, uma divulgação exclusiva em jornais, revista da Aciapi-CDL e mídias digitais. Esse é um modo de fortalecer o laço com os empreendedores regionais”, enfatizou.

DATAS DOS SORTEIOS

Dia das Mães – Dia 21/05 (3ª feira), 10h

Dia dos Namorados – Dia 18/06 (3ª feira), 10h

Dia dos Pais – Dia 16/08 (6ª feira), 10h

Dia das Crianças – Dia 18/10 (6ª feira), 10h