O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, atualizou o perfil na rede social X (antigo Twitter), com uma mensagem contra o grupo terrorista Hamas. O magistrado está em Israel a convite da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e da Stand With Us Brasil.

– Homens, mulheres, bebês, pessoas idosas, ainda sequestradas pelo Hamas – diz a foto de capa que o ministro atualizou na rede.

Mendonça também mudou sua foto de perfil para uma imagem do seu rosto em preto e branco.

O ministro é pouco ativo nas redes sociais e sua última publicação no X havia sido feita em abril de 2021, antes de ele tomar posse no Supremo. Seu perfil tem 479 mil seguidores.

Ele foi um dos convidados da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e da StandWithUs Brasil, que organizaram uma visita de magistrados a Israel. O objetivo foi mostrar a situação do país, que vive um conflito com o Hamas desde outubro do ano passado. A viagem é custeada integralmente pelas duas entidades.

Mendonça foi o único ministro do STF a viajar para Israel e está lá desde a última segunda-feira (22).

