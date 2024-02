O Federal Bureau of Prisons (FBOP, na sigla em inglês), agência federal penitenciária subordinada ao Departamento de Justiça, começou a trabalhar com organizações alinhadas com os democratas para incentivar presos e ex-presidiários a votarem. Biden deve disputar o governo dos EUA com o republicano Donald Trump.

A previsão para essa parceria consta de uma ordem executiva de Biden assinada em março de 2021. Segundo o portal Daily Signal, ONGs como a Liga das Mulheres Eleitoras, a União Americana pelas Liberdades Civis, o Campaign Legal Center e o Comitê de Advogados de Washington têm se reunido com o FBOP e definido estratégias para regularizar a situação eleitoral dos presos.

O porta-voz do FBOP, Emery Nelson, confirmou o acordo ao Daily Signal, ao afirmar que faz reuniões trimestrais com as ONGs. A Liga das Eleitoras, por exemplo, está ajudando a agência federal a preparar um vídeo informativo de votação.

A agência enviou cartas a todos os Estados que autorizam o voto para os presidiários e fez parcerias com as ONGs para instruir os futuros eleitores.

CRÍTICAS À PARCERIA

Políticos conservadores fustigam a medida de Biden, especialmente pela inclinação política das ONGs, que não teriam isenção para incentivar os presos e ex-presidiários a votarem. A Fundação para a Responsabilidade Governamental Whitson, grupo conservador de vigilância do governo, acionou a Justiça norte-americana contra o Departamento de Justiça. O pedido ainda não foi julgado.

Outras ONGs de fiscalização do governo e integrantes do Partido Republicano na Câmara e no Senado também pressionaram a administração Biden a suspender a medida ou divulgar, com transparência, a forma de trabalho das ONGs.

Para o diretor jurídico da Fundação para a Responsabilidade Governamental, Stewart Whitson, o que mais preocupa nessa situação é que “a maioria dos grupos envolvidos tem um histórico de serem aliados às políticas de apenas um dos dois partidos políticos, e este é claramente um esforço partidário para manter o atual presidente no poder”.

“A melhor esperança de impedir isso é que os funcionários federais bons e de princípios que testemunhem um esforço governamental armado para obter votos para a esquerda usem proteção aos denunciantes para relatar o que viram”, disse a organização Whitson.

O presidente do Capital Research Center, uma organização de vigilância que rastreia a atividade de organizações sem fins lucrativos, Scott Walter, considera antidemocrático o acordo entre o governo Biden e ONGs esquerdistas; justamente essas organizações “lutam por agendas que a maioria dos norte-americanos não apoia”, conforme declarou ao Daily Signal.

Nos EUA, o voto não é obrigatório. Na maioria dos Estados, os condenados não podem votar enquanto cumprem a pena. Mas presos provisórios que aguardam julgamento podem participar do processo eleitoral.

