Em uma nova declaração polêmica, o presidente russo, Vladimir Putin, alega que fraudes maciças ocorreram nas eleições dos Estados Unidos, através do sistema de votação por correspondência. Putin, que atualmente concorre a um novo mandato de seis anos, fez essas alegações durante uma conferência de imprensa nesta terça-feira (16). As informações são do site O Antagonista.

ACUSAÇÕES SEM PROVAS

“Nos Estados Unidos, eleições anteriores foram falsificadas através do voto por correspondência… eles compraram cédulas por 10 dólares, preencheram-nas e jogaram-nas em caixas de correio sem qualquer supervisão dos observadores, e é isso”, afirmou Putin. No entanto, o chefe de estado russo não apresentou qualquer prova para embasar suas alegações.

ELEIÇÕES RUSSAS QUESTIONADAS

Enquanto Putin questiona a legitimidade das eleições nos Estados Unidos, muitos focam seus olhares para as próprias eleições na Rússia. Diversos opositores do atual presidente declaram que o pleito de março no país não é uma disputa justa, já que Putin exerce um poder incontestável. Ademais, Alexei Navalny, o principal concorrente de Putin, enfrenta mais de 30 anos de prisão em razão de acusações que, segundo Navalny, foram forjadas.

POSSIBILIDADE DE MANIPULAÇÃO DE VOTO

Críticos alegam que a implementação de votação eletrônica na Rússia pode facilitar a manipulação de votos a favor de Putin, sem a possibilidade de detecção. A despeito das constantes declarações do governo russo acerca da segurança e eficácia do sistema, muitos cidadãos e analistas políticos têm suas reservas.

Conforme as eleições se aproximam, fica cada vez mais clara a tensão entre os críticos de Putin e o próprio governo. Com as recentes alegações do presidente russo sobre as eleições americanas, e com a situação política na Rússia, os olhos do mundo estão voltados para saber como estas situações se desdobrarão.