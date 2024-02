O governo mandou um recado às lideranças da Câmara dos Deputados que planeja sanções aos parlamentares que assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a CNN Brasil, o recado foi repassado pelo deputado José Guimarães (PT – CE) durante reunião da base governista, na manhã desta terça-feira (27).

Para participantes do encontro, ficou claro que a retaliação poderá ter duas consequências principais: a perda de postos no Executivo – como cargos regionais – e o bloqueio no repasse de emendas parlamentares.

O governo petista deu ainda um prazo, até a próxima quinta-feira (29), para que deputados da base voltem atrás e retirem assinaturas do documento.

Segundo oposicionistas, o pedido conta com cerca e 140 assinaturas, entre integrantes do PSD e do União Brasil. Os dois partidos têm, cada um, três cargos na Esplanada dos Ministérios.

O pedido de impeachment tem como motivação a declaração de Lula comparando os ataques de Israel a Gaza com a perseguição de judeus na segunda guerra mundial.

A autora, deputada Carla Zambelli (PL – SP) alega que o presidente cometeu crime de responsabilidade.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), responsável pela abertura do processo, já sinalizou que não pretende levar adiante o pedido da oposição.