De acordo com um levantamento que será divulgado pelo PSDB nesta terça-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou mais tempo no exterior durante seus três mandatos do que a soma dos dias de todos os outros presidentes brasileiros. O levantamento completo será apresentado no “Farol da Oposição”, um novo boletim semanal do Instituto Teotônio Vilela, órgão de assessoramento do PSDB.

O documento diz que ao retornar da Colômbia na última quarta-feira (17), “Lula completou 545 dias passados no exterior como presidente da República. Significa que, ao longo de seus três mandatos, até agora, Lula ficou um ano e seis meses ausente do país. Nenhum outro presidente brasileiro passou tanto tempo no exterior”.

Na sequência, diz que “a comparação entre todos os cinco presidentes da República que o país teve ao longo destes últimos 30 anos revela que o tempo dedicado por Lula a viagens internacionais supera, com larga margem, o de todos os demais”.

E faz a comparação com os antecessores: “Desde 1995 até agora, FHC, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro passaram, somados, um total de 1.166 dias fora do país. Desse total, 46,7% do tempo foi gasto por Lula.

Ou seja, os 545 dias de viagens de Lula equivalem a quase todos os períodos de todos os demais presidentes somados. Foram 246 ausências do país até agora, considerando as viagens internacionais nos dois mandatos entre 2003 e 2010 e na atual gestão até 17 de abril de 2024”.

Ainda segundo o Instituto Teotônio Vilela, “Argentina (21), EUA (15) e Venezuela (13) lideram o ranking de nações com mais visitas realizadas por Lula”.

O boletim afirma ainda que “na atual gestão, são 74 dias viajando para o exterior. Ou seja, dois meses e 14 dias fora do Brasil em pouco mais de 15 meses. A marca, porém, ainda fica bastante distante do recorde anual de Lula: 92 dias, ou seja, mais de três meses no exterior, em 2009”.

O partido informa que considerou no levantamento “presença em território estrangeiro as datas que constam da agenda oficial do mandatário, disponibilizada no site da Presidência da República, desde a data da decolagem do Brasil até a volta ao país, independente do tempo da ausência, em horas, no respectivo dia”.

*Com informações CNN Brasil