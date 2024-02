Após o primeiro ano do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato, 39% dos brasileiros têm a percepção de que a corrupção “aumentou” no país. O dado é da pesquisa PoderData realizada de 27 a 29 de janeiro de 2024.

Uma proporção menor dos entrevistados (30%) acredita que a corrupção “diminuiu” desde que o petista tomou posse, em janeiro de 2023. Outros 19% dizem que “ficou igual” e 11% não souberam responder. Essa é a 1ª vez que o PoderData fez o questionamento aos entrevistados.

O levantamento foi realizado pouco mais de uma semana depois de Lula participar da retomada das obras de ampliação da refinaria da Petrobras Abreu e Lima, em Pernambuco, fazendo duras críticas à operação Lava Jato, que investigou desvios de recursos da petroleira de 2004 a 2012, inclusive, por pessoas ligadas ao PT (Partido dos Trabalhadores), e havia paralisado as obras depois de identificar irregularidades, como pagamentos de propina a ex-diretores e superfaturamento de obras.

No mesmo evento, o presidente também disse que “tudo o que aconteceu” no país foi um conluio entre juízes e procuradores brasileiros subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que não aceitaram que o Brasil tivesse uma empresa como a Petrobras.

As falas de Lula no evento fizeram com que os veículos jornalísticos voltassem a relembrar o que foi a Lava Jato e, com isso, o efeito negativo do excesso da intervenção estatal em alguns casos. Também evocou os processos de corrupção que envolveram o próprio presidente e aliados do governo.

Nesta mesma rodada da pesquisa, o PoderData mostrou que os brasileiros voltaram a ficar divididos quanto à privatização de empresas estatais depois de 1 ano sob Lula. Em janeiro de 2023, a diferença entre aqueles que eram contrários a vender qualquer empresa estatal e os que diziam ser OK vender todas ou parte delas era de 11 pontos percentuais. Agora, é de 1 ponto percentual.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 27 a 29 de janeiro de 2024, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 2.500 entrevistas em 229 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%.

Para chegar a 2.500 entrevistas que preencham proporcionalmente (conforme aparecem na sociedade) os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica, o PoderData faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, são mais de 100 mil ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população.

*As informações são do Poder360