Sem confirmar presença, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) sinalizou positivamente para o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o próximo domingo (25) em São Paulo. Em agenda no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na região Central do Estado, o chefe do Executivo mineiro se posicionou pela primeira vez sobre o possível compromisso.

“Todo ato pró-democracia é sempre bem-vindo. Minha agenda ainda está sendo definida”, disse Zema na Serra da Piedade, onde Lança o projeto turístico Minas Santa. O ato vai acontecer na avenida Paulista, em São Paulo, e já tem como confirmadas as presenças dos governadores de São Paulo (Tarcísio de Freitas, do Republicanos) e de Goiás (Ronaldo Caiado, do União Brasil), além do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Em um vídeo publicado nas redes sociais durante o Carnaval, Bolsonaro disse que a manifestação será um “ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito” e pediu que os seus apoiadores não levem faixas “contra quem quer que seja”.

A convocação aconteceu após Bolsonaro ser um dos alvos da operação Tempus Veritatis, articulada pela Polícia Federal em 8 de fevereiro. Para conseguir os mandados de busca e apreensão, além das ordens de prisão, a PF apresentou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um relatório.

