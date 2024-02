O sono adequado desempenha um papel vital no funcionamento otimizado do organismo, sendo crucial para a manutenção da saúde física e mental. Segundo a literatura médica, o sono de qualidade é fundamental para o corpo recuperar as energias, para a regulação de hormônios, a consolidação de memórias e ainda desempenha um papel importante na regulação do apetite e metabolismo, contribuindo para a manutenção de um peso saudável e a prevenção da obesidade. Apesar de todos os benefícios, mais da metade dos brasileiros, 65% da população, não desfrutam de uma boa noite de descanso. É o que aponta o estudo Epidemiologia do Sono, publicado na revista científica SiencDirect.

Para o médico clínico do Hospital Márcio Cunha (HMC), unidade administrada pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Neimar Rodrigues Costa, a privação do sono pode gerar uma variedade de efeitos negativos no corpo e na mente, podendo variar de leves a graves, dependendo da extensão da privação do sono. Os efeitos mais comuns são a fadiga diurna, irritabilidade, dificuldade na concentração e memória, déficit no desempenho físico. A privação crônica de sono também está associada a distúrbios de humor, como a depressão, que compromete a função cognitiva, afetando a concentração e o desempenho mental. Outro transtorno comum é a apneia obstrutiva, condição em que a respiração é interrompida repetidamente durante a noite, aumentando o risco de problemas cardiovasculares.

“A saúde mental é profundamente impactada por uma boa noite de sono, envolvendo a regulação de neurotransmissores essenciais, como serotonina e dopamina. Quem se priva, compromete a produção adequada de células de defesa, anticorpos e outros componentes do sistema imunológico, enfraquecendo a capacidade do corpo de combater infecções”, alerta o médico.

Para a medicina, o sono é caracterizado por um estado fisiológico essencial para a saúde e bem-estar, definido por uma redução da atividade cerebral consciente e uma diminuição da resposta aos estímulos do ambiente. O estado de repouso é dividido em ciclos que consistem em estágios diferentes, sendo os principais o sono REM (Rapid Eye Movement) e o sono não REM. Durante o sono não REM, o corpo relaxa e se recupera, enquanto no sono REM ocorrem sonhos intensos e a atividade cerebral se assemelha ao estado de vigília. O ciclo completo é crucial para funções cognitivas, regulação emocional e manutenção da saúde física.

BENEFÍCIOS

A relação entre sono e prática de atividade física também é benéfica para aqueles que usufruem de um sono restaurador. Dormir bem influencia a recuperação muscular e o desempenho durante o exercício. O sono profundo é essencial para a liberação de hormônios necessários à reparação e crescimento dos tecidos musculares, além de contribuir para a regulação do equilíbrio energético.

“O recomendável é que os adultos durmam em média 8 horas por dia, para ter um descanso considerável. O repouso repercute positivamente no desempenho diário de uma pessoa, podendo favorecer situações que exigem desde foco e concentração ou performance que requer esforço físico”, recomenda.

Para criar um ambiente propício ao sono saudável, Neimar orienta que é importante considerar fatores como, ambiente com baixa luminosidade, silêncio, temperatura adequada e conforto do colchão e travesseiros. É recomendável evitar o uso de dispositivos tecnológicos antes de dormir, buscar desenvolver uma rotina relaxante e limitar estímulos como o uso de cafeína e nicotina. Para o médico, incorporar essas características no período noturno proporcionará um sono restaurador, essencial para a saúde geral e o bem-estar.