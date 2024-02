A partir desta segunda-feira (19), a Usiminas dará início a uma nova rodada da Pesquisa Ambiental, com o objetivo de acompanhar a percepção da população sobre as ações realizadas pela empresa com foco na redução do material particulado (pó preto). Essa é a 9ª pesquisa semestral que integra o compromisso formal assumido pela Usiminas junto à comunidade e ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em 2019.

O levantamento, conduzido pela CP2, abrange visitas domiciliares e diálogos com moradores de 12 bairros próximos à Usina de Ipatinga: Bela Vista, Bom Retiro, Cariru, Castelo, Centro, Das Águas, Ferroviários, Horto, Iguaçu, Imbaúbas, Novo Cruzeiro e Vila Ipanema.

“Essa iniciativa reafirma o compromisso da Usiminas em ser uma boa vizinha. A partir da escuta ativa junto aos moradores, buscamos sempre melhorar nossos processos ambientais, com foco no bem-estar da população”, destacou Lucas Lima, gerente-geral de Meio Ambiente da Usiminas.

Para garantir a segurança dos moradores participantes, a equipe de pesquisa estará uniformizada e devidamente credenciada.

INVESTIMENTOS AMBIENTAIS

Em 2023, a Usiminas concluiu o maior ciclo anual de investimentos de sua história. O principal foco foi o Alto-Forno 3, que recebeu um investimento no valor de R$ 2,7 bilhões, com R$ 500 milhões voltados especificamente para melhorias no desempenho ambiental.