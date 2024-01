A Secretaria de Saúde de Ipatinga promoveu nesta quarta-feira (17) um treinamento especial para médicos, enfermeiros e outros profissionais da área visando garantir um atendimento de qualidade aos pacientes com sintomas de dengue e chikungunya no município. As equipes estarão mobilizadas na Unidade de Hidratação que começa a funcionar nesta sexta-feira (19), na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cidade Nobre, com funcionamento de segunda a domingo, de 7h às 19h.

Serão ofertados aos pacientes a consulta clínica e de enfermagem, hidratação oral e venosa se necessário, prescrição e administração de medicamentos.

As orientações foram transmitidas pela médica infectologista Carmelinda Lobato, que ressaltou a importância do treinamento aos profissionais: “Vamos manter a unidade de hidratação, assim como demais ações em curso, enquanto o risco de contágio dessas doenças for alto para a nossa população. Precisamos estar bem preparados para receber as pessoas e também fazer delas multiplicadoras de comportamentos indispensáveis no combate às arboviroses”, esclareceu.

Nas salas de hidratação, o acolhimento tem classificação de risco para pacientes com sintomas de dengue e chikungunya. Diante de quadros mais graves, em que for necessária observação prolongada ou internação, o paciente será encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas) ou Hospital Municipal de Ipatinga, respectivamente.

Mais uma vez é importante salientar sobre a importância da conscientização da população quanto à prevenção da dengue, através da eliminação dos focos do mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, assinalam os gestores da SMS: “A população deve se conscientizar sobre a necessidade de evitar o acúmulo de água parada em recipientes e objetos que possam servir de criadouro para o mosquito”, reforça o secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Silva Medeiros.