Tradicional festa de manifestação da cultura negra em Timóteo, a 3ª Festa Congadeira da Guarda de Congo São Sebastião de Timóteo, será realizada no sábado e domingo próximos (dias 20 e 21 de janeiro), com a chegada das guardas de diversos municípios visitantes.

A festa religiosa católica teve início no dia 06 de janeiro com com o levantamento da bandeira de aviso no centro Cultural Congadeiro de Timóteo Mestre Manoel Vitório, localizado à rua Noruega, nº 272, bairro Ana Rita. A novena teve início no dia 10/01 e o término será no dia 18/01, quando casas de fiéis recebem o cortejo de orações.

Sempre presentes no cotidiano de Timóteo, um legado de 128 anos de tradição, as manifestações populares da cultura negra expressas pelo Congado reverenciam os santos negros São Benedito e Santa Efigênia e o padroeiro do muncípio São Sebastião, no mês de janeiro.

No sábado (20), à partir das 18h será realizado o Levantamento de Mastros e Bandeiras no adro da matriz de São Sebastião em reverência ao santo padroeiro da cidade e santos homenageados na Praça 29 de Abril (São Benedito e Santa Efigênia) e na Praça Manoel Vitório (Nossa Senhora da Guia).

Os Reis Festeiros representados por Elisabeth Silva de Oliveira e Walker Junior Miranda de Oliveira acompanharão as festividades todos os dias da programação incluindo o domingo (21) que começa com a Alvorada Festiva às 6h, seguido do Café Comunitário às 7h na Casa da Lia, no bairro Bela Vista para os congadeiros. O início da Formação do Reinado será às 9h, com a saída do cortejo solene com as imagens de São Sebastião, São Benedito e Santa Efigênia pelas ruas do Centro Sul, previsto para as 10h.

A tradicional Missa Conga com seu colorido especial, que inclui a troca de coroas dos Reis Festeiros, acontecerá na Paróquia São Sebastião de Timóteo, às 11h, no Centro Sul.

A participação da comunidade é muito importante para a realização da festa, seja com contribuições de alimentos para o acolhimento dos congadeiros visitantes, seja na recepção hospitaleira e na presença da devoção marcante aos santos homenageados.

Mais informações com a produtora do evento Elizabeth Pinheiro pelo celular: (31) 98820-5766.