A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social, convoca os beneficiários do programa Bolsa Família para que compareçam até a Unidade Básica de Saúde de sua referência para a pesagem obrigatória, referente a 1ª vigência de 2024.

A ação terá início na sexta-feira, 1º de março e vai até o dia 24 de maio. Devem passar pela pesagem: crianças com até sete anos, gestantes e mulheres com idade entre 14 a 44 anos. O horário de atendimento nas unidades de saúde é das 7h30 às 15h30. O objetivo é confirmar se os beneficiários estão cumprindo as exigências na área de saúde, conforme determinado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome.

Para realizar a pesagem é necessário a apresentação dos seguintes documentos:

– Documento de identidade;

– Caderneta de saúde da criança;

– Cartão do Programa Bolsa Família;

– Cartão da gestante (em caso de gestantes);

– Cartão nacional do SUS.

Segundo a coordenadora do Programa Bolsa Família, Gabrielle Oliveira,a pesagem visa assegurar que os critérios de elegibilidade sejam atendidos. “A pesagem é realizada duas vezes ao ano: uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. O não comparecimento é considerado não cumprimento das condicionalidades, podendo ocorrer o bloqueio do benefício”, enfatiza.

Em Coronel Fabriciano estão cadastradas no CadÚnico do Governo Federal, 19.085 famílias. Deste total, até o mês de janeiro/2024 somavam 6.328 famílias inscritas no Bolsa Família, o que representa 16% da população total do município, abrangendo 17.045 pessoas que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza.

ACESSO AO BOLSA FAMÍLIA

A pessoa precisa procurar o Cras de referência do seu endereço, com documentos pessoais de todas as pessoas residentes na casa para realizar a inscrição ou atualização no Cadastro Único. Após a inscrição/atualização, a família passará por uma avaliação de dados feita pelo governo federal.

– Cras I – Rua São Sebastião 861, bairro Professores – 3406-7395

– Cras II – Rua Belo Horizonte 697, bairro Caladinho de Baixo – 3406-7396

– Cras III – PRAÇA CÉU Avenida Sanitária, Nº 2713, bairro Melo Viana – 3406-7397

– Cras IV – Rua José Correia 681, bairro Santa Inês – 3406-7398

– CadÚnico Sede – Rua Rubi 63, bairro Bom Jesus – 3406-7403