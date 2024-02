Padre Gabriel Jadson (*)

A Igreja Católica, também chamada de Igreja Romana ou Latina, exige que os padres sejam celibatários, sendo assim, os candidatos ao sacerdócio através do seminário são chamados a viver à pureza, portanto, não podem namorar ou se casar. Mas afinal, existem padres casados? A resposta é sim.

Pode-se provar através das sagradas escrituras, principalmente das Cartas Paulinas. Ora, Paulo escreve que os espiscopos (bispos), presbíteros (padres) e diáconos sejam casados com uma única mulher.

Pode-se também provar que o apóstolo São Pedro quando iniciou a sua missão apostólica era casado – alguns chegam a dizer que ele era “viúvo”, dado que é uma inverdade.

Paulo, hostilizado pela comunidade de Corinto, que o mesmo a fundou, escreve: “Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Cefas? (Cf 1 Cor 9,5)”.

Os irmãos desta comunidade estavam negando alimentos para ele e Barnabé, porém, os demais apóstolos, com as suas respectivas esposas, eram sustentados pelas comunidades eclesiais, ora, o trabalhador é digno de seu salário.

São Gregório Nazianzo, doutor da Igreja, foi ordenado pelo pai dele, que era bispo.

A partir do Concílio de Nicéia, no ano de 325, a Igreja adotou a disciplina que somente os bispos fossem celibatários, estes, os eleitos, viviam em mosteiros. Sendo assim, os bispos viviam uma vida dedicada a Deus e eram celibatários e faziam o voto de castidade.

Existem Igrejas Orientais ligada ao Papado, em Roma, nas quais os padres são casados, tem filhos, vivem nas paróquias e são dedicados à sua paróquia. Mas, como foi mencionado, são igrejas independentes, celebram diferentes ritos, tem o seu próprio Código de Direito Canônico, etc.

As Igrejas Católicas Ortodoxas, conjunto de igrejas autocéfalas e independentes, tendo o Patriarca de Constantinopla como o primus inter pares, ou seja, o primeiro entre os seus iguais, nunca instituiu o celibato obrigatório para os padres, apenas para os bispos, seguindo a decisão conciliar do Concílio de Nicéia.

A Igreja Vetero Católica (conhecida como os velhos católicos) rompeu com Roma no século 19, devido à instituição pelo Concílio Vaticano I sobre a Infalibilidade Papal. Essa igreja, que tem como sede a Holanda, permite que todos os clérigos sejam casados, antes de se ordenar. A decisão sempre será do candidato que aspira as ordens sacras. Portando, o celibato será de forma opcional e não obrigatório.

No Brasil existem inúmeros padres casados, mas esses pertencem a Igreja Católica Ortodoxa, sejam elas gregas, ucranianas, russas, antioquina, etc. Os fiéis destas Igrejas são descendentes dos povos do oriente que vieram para o Brasil. Portanto, na sua cultura, é normal o padre ser casado e ter a sua família.

E agora deixo uma pergunta: você concorda que o padre se case ou deve se preservar obrigatoriamente casto? Será que a opção da decisão pelo sacerdote não seria melhor?

Faça a reflexão.

(*) Padre Gabriel Jadson é pároco da Igreja Ortodoxa Grega em Ipatinga e Caratinga