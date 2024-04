Dentre os serviços prestados no Centro Integrado de Medicina Nuclear do Hospital Márcio Cunha (HMC), o destaque é a aquisição do moderno equipamento de PET-CT (Positron Emission Tomography – PET), um dos mais notáveis avanços científicos das últimas décadas, que permite a realização de exames de imagem em alta complexidade com alto nível de precisão, para diagnóstico e tratamento de câncer e outras doenças.

O PET-CT do Hospital Márcio Cunha é o 11º equipamento inserido no sistema de saúde de Minas Gerais e o7º serviço do interior do Estado a oferecer o exame a pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com a implantação do procedimento, o HMC passa a ser referência oncológica para aproximadamente 2,3 milhões de habitantes de 135 municípios da macrorregião do Vale do Aço, Leste e Nordeste de Minas.

O procedimento reúne medicina nuclear e radiologia, além de permitir uma análise com profundidade da anatomia e do metabolismo do paciente diante do câncer, além da resposta terapêutica ao tratamento. O equipamento também é funcional para a realização de tomografias habituais.

O exame pelo PET-CT é indicado para pacientes que estão em tratamento de câncer, para aqueles que já trataram (acompanhamento) e para os que acabaram de receber o diagnóstico, como também, para casos de doenças neurológicas e cardíacas. Em pacientes oncológicos, a necessidade do procedimento é avaliada pelo especialista responsável pelo tratamento do paciente.

“A aquisição do PET-CT reforça o trabalho desenvolvido no Hospital Márcio Cunha, de oferecer à comunidade o melhor em tecnologia e expertise em saúde. O Centro Integrado oferta serviços e equipamentos que com técnicas seguras e indolores permitem aos médicos definirem com mais propriedade a conduta de tratamento a ser adotada caso a caso. Uma alternativa que não se restringe ao diagnóstico oncológico, mas com uma ampla aplicação em várias especialidades médicas”, ressalta Eduardo Blanski, diretor de negócios do HMC e da Unidade de Oncologia.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral, o HMC atende a 70% SUS, sendo o 6º em números de internações e o 4º Hospital em número de partos, pelo SUS em MG. O Hospital Márcio Cunha foi o primeiro do país a ser acreditado em nível de excelência, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). A unidade aparece ainda no seleto grupo de hospitais brasileiros a possuir o reconhecimento da DIAS-DNV International Healthcare Accreditation Standard, norma internacional europeia, reconhecida nos Estados Unidos como National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO), e da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), que credenciam a Fundação a partilhar seu modelo de gestão a outros hospitais e regiões. Está, ainda, classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil.