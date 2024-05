O Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) promoveu, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Itabira, mais um mutirão de cirurgias com a realização de diversos procedimentos ginecológicos, como histeroscopias, histerectomias, sling, laqueaduras e exérese de cistos vaginais. A iniciativa mobilizou seis médicos cirurgiões e beneficiou 50 pacientes, coordenada pela equipe dos médicos cirurgiões, Maurício Bechara Noviello e Admário Santos, em parceria com todo o time de colaboradores do HMCC.

Os procedimentos foram realizados durante três dias consecutivos, iniciando na última quinta-feira, 2 de maio, com métodos via convencional ou por vídeo. O objetivo do mutirão foi restabelecer a saúde e o bem-estar de mulheres que aguardavam pelas cirurgias, reduzindo as filas de espera.

Segundo Maurício Bechara Noviello, cirurgião ginecológico do HMCC, o mutirão é de grande importância para agilizar cirurgias de mulheres que estão há anos esperando. “Em três dias, nós conseguimos fazer em torno de 50 cirurgias, o que demoraria um ano para se realizar eletivamente”.

Antes de ir para o bloco cirúrgico, cada paciente passou por consultas com anestesiologistas para realizarem os exames de pré-operatório e risco anestésico. Em seguida, por consultas de revisão com apresentação de exames de imagem e laboratorial, bem como avaliação dos ginecologistas preceptores. Segundo Maurício, a preparação para o mutirão iniciou meses antes. “Existe toda uma logística. Nós, cirurgiões, equipe do bloco cirúrgico e do setor administrativo nos preparamos muito. Tudo tem que ser alinhado e andar lado a lado para que não falte nenhum exame ou material. Realizamos cerca de 20 cirurgias por dia”, completa.

Este não é o primeiro esforço do hospital nesse sentido. Em 2022, também em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, foi realizado o 1º Mutirão de Ginecologia, beneficiando mais de 50 mulheres que há anos aguardavam por procedimentos ginecológicos, todos pelo SUS.

A gerente do Hospital Municipal Carlos Chagas, Luciana Soares Costa, comemora o sucesso da iniciativa. “Estamos orgulhosos de poder ajudar essas mulheres a realizarem procedimentos tão importantes para a saúde ginecológica. Muitas esperam anos por essa oportunidade. É muito gratificante ouvir as pacientes no pós-operatório falarem que esse momento é o marco inicial para uma nova vida. Agradecemos à prefeitura e à Secretaria de Saúde de Itabira que contribuíram para a execução dos procedimentos e trabalharam em conjunto com as equipes do HMCC para oferecermos assistência, tecnologia e conforto a essas pacientes”, celebra.