A cidade de Lavras, em Minas Gerais, foi palco de mais uma atuação de destaque dos atletas usipenses neste fim de semana. Com a participação de 18 atletas, a Usipa marcou presença no Campeonato Estadual de Atletismo Loterias Caixa Sub-20 e no Torneio Pró-Índice Loterias Caixa – FMA. Este campeonato é o principal evento estadual da categoria, proporcionando aos atletas a oportunidade de avançar no ranking nacional para competir no campeonato nacional brasileiro.

Durante o evento, os atletas da Usipa competiram em diversas modalidades, como corridas de velocidade, saltos e lançamentos, demonstrando habilidades excepcionais e o resultado de um árduo trabalho nos treinamentos. Suas performances impressionantes são um testemunho do talento e do comprometimento que permeiam a cultura esportiva da Usipa.

A equipe da Usipa mostrou sua força, com 16 atletas subindo ao pódio em suas respectivas categorias e provas. Destaque para as atletas Isabella Brasil, Raissa Estefani, Emily Almeida e Yasmin Lana, campeãs do revezamento 4x100m. No masculino, Gabriel Pinho se destacou como campeão dos 5.000m, enquanto Vinicius Rodrigo Silva e Yuri Kerlon conquistaram o primeiro lugar nos 10.000m marcha atlética.

Além das conquistas individuais, a delegação obteve excelentes resultados por equipe, conquistando o segundo lugar geral tanto no masculino quanto no feminino, com 118 e 132 pontos, respectivamente, totalizando 250 pontos na classificação geral do campeonato.

Euzinete Reis, coordenadora de atletismo da Usipa, expressou seu orgulho e gratidão pelos resultados alcançados. “Estamos extremamente felizes com o desempenho de nossos atletas neste campeonato. Eles demonstraram um compromisso inabalável com a excelência e uma determinação inigualável em alcançar seus objetivos. Essas conquistas não seriam possíveis sem o apoio incansável de nossa equipe técnica e o suporte contínuo de nossos patrocinadores. Parabenizo calorosamente cada membro da equipe pela dedicação e pelo espírito competitivo demonstrado ao longo dessas competições”. destacou.