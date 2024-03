O trabalho realizado pelo Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), foi destaque na Revista americana NewsWeek, mais uma vez, colocando a unidade entre os melhores hospitais do Brasil, de acordo com o levantamento – World’s Best Hospitals 2024 – divulgado nesta semana.

No ranking brasileiro, o HMC conquistou a 23ª colocação com a pontuação de 71.84%. Em Minas Gerais, o HMC ficou em 5º lugar entre os destaques do estado. Esse reconhecimento chancela a excelência dos serviços prestados à comunidade e reforça tanto o compromisso do HMC com a qualidade de todos os processos.

Para essa classificação anual dos melhores hospitais do mundo, a NewsWeek comparou dados de 2.400 hospitais em 30 países, incluindo Alemanha, Suíça, Estados Unidos e Reino Unido. A pontuação de cada hospital foi baseada em uma pesquisa on-line com mais de 85 mil especialistas médicos, que avaliaram resultados de pesquisas com pacientes, métricas sobre higiene e proporção paciente/médico, entre outros indicadores médicos e assistenciais.

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral com 58 anos de atuação, o HMC é referência para mais de 840 mil habitantes de 35 municípios da região leste de Minas Gerais. Atualmente, atende a 70% SUS, sendo o 6º em números de internações e o 5º Hospital em número de partos, pelo SUS em MG. O Hospital Márcio Cunha foi o primeiro do país a ser acreditado em nível de excelência, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

A unidade aparece ainda no seleto grupo de hospitais brasileiros a possuir o reconhecimento da DIAS-DNV International Healthcare Accreditation Standard, norma internacional europeia, reconhecida nos Estados Unidos como National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO), e da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), que credenciam a Fundação a partilhar seu modelo de gestão a outros hospitais e regiões. Está, ainda, classificado pela revista norte-americana Newsweek entre as melhores unidades hospitalares do Brasil.