A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Assistência Social, assinou nesta quinta-feira (29), o convênio entre o Centro-Dia e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O serviço é de proteção social para jovens e adultos com deficiência e suas famílias.

O Centro-Dia irá atender 30 pessoas, onde serão desenvolvidas atividades em diversas ambiências para promover autonomia, inclusão social e melhoria da qualidade de vida de cada usuário. O objetivo principal é o reconhecimento do potencial das pessoas assistidas, aceitação e valorização da diversidade.

Para a secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho, a oferta desse serviço é fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) de Coronel Fabriciano. “O Centro-Dia é uma garantia das seguranças previstas na Política Nacional de Assistência Social. Temos a segurança de acolhida; segurança de convívio ou vivências familiares, comunitárias e sociais e segurança de desenvolvimento da autonomia”, destacou.

PÚBLICO ATENDIDO

Pessoas com idade de 18 a 59 anos com deficiência, em situação de dependência, prioritariamente, beneficiários do BPC e beneficiários do CadÚnico; em situação de risco e direitos sociais violados e as Famílias dos usuários podem ser atendidas.

FORMA DE ACESSO

O atendimento pode ser via encaminhamento da equipe do Creas, bem como aos que são acompanhados pela Apae com o perfil para atendimento. No município, as atividades serão executadas na Apae, de segunda a sexta-feira.

Serviço:

Centro de Referência Especializado em Assistência Social – Creas: 3406-7399.

Secretaria de Governança de Assistência Social: 3406-7400.