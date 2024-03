Importante para o bem-estar, para a autoestima e saúde geral do corpo, a saúde bucal é um tema importante de ser falado, pois compreende o estado em que a pessoa está livre de dores, desconfortos e alterações na boca e na face, podendo abranger, ainda, infecções e ulcerações bucais, entre outras doenças e distúrbios que afetam a qualidade de vida.

Em alusão ao Dia Mundial de Saúde Bucal, celebrado em 20 de março, o Centro de Odontologia Integrado (COI) da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) ressalta algumas dicas e cuidados importantes para manter uma boa saúde bucal e, consequentemente, uma boa qualidade de vida.

A odontologia está intrinsicamente ligada à saúde sistêmica, pois a saúde bucal tem impacto direto em todo corpo. De acordo com o cirurgião dentista do COI, unidade administrada pela FSFX, Antônio José Freitas de Castro, a higiene bucal é fundamental para manter os dentes e a boca saudável, mas também está interligada com a saúde do corpo. “Os cuidados com a boca e os dentes são fundamentais para a saúde geral. Algumas relações importantes que podemos citar, por exemplo, são a gengivite e a periodontite, doenças da gengiva que estão associadas ao maior risco de doenças cardíacas, diabetes, derrame e outras condições sistêmicas. Estudos sugerem, ainda, que a periodontite pode estar associada ao desenvolvimento de artrite reumatoide e, temos ainda casos de inflamação nas gengivas que podem desencadear respostas autoimune que afetam as articulações”, explica o dentista.

Uma boca saudável é também aquela que proporciona uma boa mastigação, o que é fundamental para uma boa digestão dos alimentos e uma melhora absorção dos nutrientes.

“Manter uma boa higiene bucal e fazer consultas regulares ao dentista são essenciais para prevenir complicações sistêmicas. Alguns cuidados essenciais vão além da escovação adequada, como também o enxague correto, a visita regular ao dentista, a troca da escova a cada três meses, e ainda, uma alimentação saudável, que contribui para prevenir e tratar as doenças bucais”, reforça Antônio.

A saúde bucal inicia a partir do nascimento do primeiro dente, chamado de dente de leite, sendo indispensável utilizar uma escova de dente pequena, de cerdas macias, com o uso de pequena quantidade (menos de 1 grão de arroz) de creme dental com flúor. “Enquanto a criança possuir apenas dentes de leite, recomenda-se escová-los com creme dental com flúor, pelo menos duas vezes ao dia, normalmente após cada refeição. Os pais ou cuidadores devem escovar os dentes das crianças até que elas aprendam a fazer isto sozinhas, mas devem acompanhar até perceberem que estão fazendo a higienização bucal de maneira correta.

“Destaca-se ainda que, em todas as idades, o uso do fio dental, uma alimentação equilibrada com pouco açúcar e amido, que produzem os ácidos da placa que causam cáries, e visitas regulares ao dentista são essenciais para a saúde bucal”, conclui Antônio.

CENTRO DE ODONTOLOGIA INTEGRADO

Primeira Instituição de assistência odontológica de Minas Gerais a conquistar a certificação ISO 9001, o Centro de Odontologia Integrada mantém patamares elevados na prestação de serviços, desde o atendimento nas clínicas de promoção da saúde aos procedimentos de alta complexidade, como ortodontia, implantodontia e reabilitação.