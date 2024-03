No próximo domingo, (24/03), a cidade de Ipatinga terá o seu primeiro evento dentro das comemorações do aniversário de 60 anos, promovendo a 23ª edição do “Pescando no Parque”. Tradicionalmente realizada na lagoa do Parque Ipanema, a pescaria inicia a partir das 7h da manhã e conta com a parceria da Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava), Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Doce (Aspard), Polícia Ambiental, Sicoob Vale do Aço e o Instituto Estadual de Floresta (IEF).

O evento é sempre muito prestigiado, proporcionando um marcante momento de integração da população com as belezas do maior patrimônio turístico do município.

Serão premiados os pescadores que conseguirem fisgar a maior quantidade de peixes e, ainda, o maior peixe. Entre os prêmios estão churrasqueira de bafo (inox), ventilador, liquidificador e caixa térmica.

Para o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, o Pescando no Parque é uma excelente opção de lazer para toda a família. “Estamos na 23ª edição deste evento, o que demonstra o quanto ele é apreciado e abraçado por todos. E assim damos início às comemorações do aniversário de nossa cidade em clima de muita alegria, proporcionando momentos de descontração em um ambiente natural e revitalizante. O evento é aberto a todos os interessados em aproveitar um dia agradável junto à lagoa do Parque Ipanema, além de desfrutar das muitas outras atrações do nosso Parque”, pontuou o prefeito.