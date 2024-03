A Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo anunciou para a próxima segunda-feira, dia 25 de março, o início da vacinação contra o vírus da influenza. A data marca também a abertura oficial da campanha de vacinação promovida pelo Ministério da Saúde contra a influenza. Nesta quarta-feira (20) o setor de Vigilância em Saúde da prefeitura promoveu uma capacitação para as equipes das unidades de saúde sobre a campanha.

A capacitação tratou sobre a estratégia da vacinação contra influenza para o ano de 2024, explanando sobre: planejamento e programação, seguimento e supervisão, avaliação e monitoramento. Foram pontuados os grupos prioritários, recomendações de transporte e armazenamento, esquema de vacinação, administração da vacina, Imunogenicidade, vacinação extramuros e Dia D. O treinamento aconteceu no CEMEI para 27 profissionais abrangendo Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem das UBS.

Inicialmente essa vacinação é dirigida para o seguinte público alvo: Idosos (60 anos ou mais); gestantes e puérperas; trabalhadores da área de saúde; trabalhadores da área de educação; crianças entre 6 meses e 5 anos; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo; população em situação de rua; profissionais das forças de segurança e salvamento; população do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

De acordo com a Secretaria de Saúde o objetivo da vacina é reduzir a circulação do vírus e consequentemente reduzir o agravamento pela doença. Os casos de influenza podem variar de quadros leves a graves e podem levar ao óbito. É uma infecção respiratória aguda causada pelos tipos A, B, C e D, sendo os vírus A e B responsáveis por epidemias sazonais em seres humanos.

Além disso, o vírus influenza A encontra-se especificamente associado a eventos pandêmicos, como o ocorrido em 2009 com a pandemia de influenza A (H1N1). Dependendo da virulência dos vírus circulantes, o número de hospitalizações e mortes aumenta substancialmente, não apenas por infecção primária, mas também pelas infecções secundárias por bactérias.

“A vacina é segura e ajuda a preservar vidas, protegendo contra os principais vírus da gripe em circulação: vírus influenza A (H1N1); Influenza A (H3N2) e Influenza B. Sabemos que a maioria das pessoas que acabam internadas são as que deixaram de se imunizar, por isso, é muito importante que a população incentive a cultura de vacinação para se proteger e evitar a sobrecarga na rede de saúde”, destacou a Secretaria de Saúde de Timóteo.

O município se programou criando agendas específicas para atender unidades que não possuem sala de vacina e contou com o envolvimento de outras equipes como SAD e Equipe da Central de Imunização, além dos profissionais das Unidades básicas de Saúde.

Essa estratégia visa fortalecer e ampliar o acesso à vacinação, respeitando as diversidades regionais, como uma ferramenta de planejamento de uso contínuo, permitindo a organização considerando a realidade local e direcionando esforços para o alcance da cobertura vacinal, reforça Ana Amélia, gerente de Vigilância em Saúde.

ONDE RECEBER A VACINA?

Confira abaixo as UBS’s e os horários disponíveis para a imunização:

UBS Ana Rita – 7h30 às 16h

UBS Primavera – 7h30 às 16h

UBS Timotinho – 7h30 às 16h

UBS Novo Tempo – 7h30 às 16h

UBS Ana Moura – 7h30 às 12h30

UBS Cachoeira do Vale – 7h30 às 16h

UBS Alegre – 7h30 às 12h30

UBS Limoeiro – 7h30 – 16h

UBS Macuco – 7h30 às 12h30

UBS João XXIII – 7h30 às 16h