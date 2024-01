A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta acerca de uma nova modalidade de golpe envolvendo o envio de mensagens SMS. Nessa prática fraudulenta, os golpistas se fazem passar pela Febraban, enviando mensagens aos cidadãos alegando uma transação suspeita de valor elevado em uma compra no varejo.

Os criminosos solicitam que as vítimas entrem em contato com uma suposta central de atendimento da Febraban para esclarecer a situação. Contudo, o número fornecido na mensagem não pertence à central de atendimento legítima da Febraban, mas sim a outros telefones utilizados pelos golpistas. Durante essa interação, eles buscam extrair informações sensíveis, como códigos e senhas de cartões de crédito e débito.

Em alguns casos, os golpistas incluem um link direcionando para um site fraudulento, que tem o objetivo de capturar informações dos dispositivos (computador ou celular) da vítima. As mensagens fraudulentas contêm um número 0800, criando a falsa impressão de ser um contato oficial da Febraban.

Adicionalmente, os golpistas utilizam nomes de bancos conhecidos na mensagem, bem como detalhes sobre pontos ou milhas próximos do vencimento no cartão do cliente, buscando conferir maior credibilidade à fraude.

COMO SE PROTEGER

É fundamental que os usuários permaneçam vigilantes e evitem realizar chamadas para números de telefone ou 0800 indicados em mensagens de texto em nome da Febraban ou de qualquer instituição bancária. Embora os bancos possam entrar em contato com os clientes para validar transações suspeitas, é importante ressaltar que nunca solicitarão informações pessoais ou senhas durante essas chamadas.

Além disso, é crucial destacar que os bancos não requisitam transferências ou pagamentos via Pix para resolver questões em contas. Também não orientam os clientes a realizar estornos de transações por telefone. Se receber qualquer ligação ou mensagem nesse contexto, a recomendação é entrar em contato diretamente com o banco para verificar a autenticidade da situação.

*Com informações do Terra Brasil Notícias