A judoca Júlia Santos Jesus, embarcou nesta quarta-feira (31) para o Rio de Janeiro, onde irá representar a Usipa e a cidade de Ipatinga, no Meeting Nacional de Judô Sub-18 e Sub-21 que acontece nesta quinta e sexta-feira (1º e 2 de ferreiro, respectivamente) no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A atleta competirá na categoria meio-pesado (78kg) em busca de uma vitória.

O evento, que ocorrerá na capital carioca, reúne atletas de todo o Brasil, proporcionando um ambiente competitivo e enriquecedor para o desenvolvimento técnico e tático dos judocas.

Júlia Santos, atleta da Usipa, irá representar Ipatinga com determinação e foco em seus treinamentos, preparando-se para enfrentar adversários de alto nível. Seu talento e dedicação têm sido reconhecidos pelos treinadores e pela comunidade esportiva local.

Em uma breve conversa, o treinador da atleta, Hevilmar dos Santos Rocha, destacou a preparação de Júlia para o torneio. “Júlia é uma atleta dedicada e com muito potencial. Nosso foco nos treinamentos foi aprimorar suas técnicas e estratégias de luta, visando enfrentar os desafios que encontrará no Meeting Nacional. Estamos confiantes de que ela representará Ipatinga e a Usipa com garra e competência.”

Ele também compartilhou suas expectativas para a participação da atleta no evento. “É sempre gratificante ver nossos jovens talentos se destacando em competições nacionais. Júlia é uma judoca promissora, e estamos confiantes de que ela representará nossa cidade da melhor forma possível. Desejamos sucesso a ela nessa experiência e que traga bons resultados”, destacou.

A participação de Júlia no Meeting Nacional de Judô Sub-18 e Sub-21 é motivo de orgulho para Ipatinga e para o clube Usipa. A torcida da cidade está voltada para a jovem judoca, desejando que sua jornada no Rio de Janeiro seja de aprendizado, conquistas e representação exemplar para o judô ipatinguense.

O judô usipense faz parte do Projeto Caminho Suave Ano IV, patrocinado por Bemisa, Colchões Polar, Tecnofire, Produtos Plinc, Daido Química, Arcon e HC Indústria Mecânica, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes.