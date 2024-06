Foram identificados como Antônio Augusto Castro e Geraldo Claudio de Assis Lima, as duas vítimas da queda de avião na região Norte de Santa Catarina. Os corpos do passageiro e piloto, respectivamente, foram retirados do local do acidente na manhã desta terça-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o avião foi localizado após um foco de incêndio ter sido encontrado na região de mata. Os corpos ficaram carbonizados.

“A gente não sabe bem qual foi a circunstância do fato, mas isso vai ser apurado posteriormente. Como a aeronave ainda estava abastecida, tinha combustível, de um modo que com uma colisão ali teve um incêndio e carbonizando essas vítimas”, relata o tenente Ezack em entrevista à CBN Joinville.

O avião havia partido de Governador Valadares com destino a Florianópolis e caiu durante a noite de segunda-feira (3). A aeronave foi encontrada destruída em uma área de mata próxima da SC-416, entre Garuva e Itapoá.

O Aeroporto de Joinville informou que a aeronave não tinha pouso previsto para o aeródromo, mas o piloto chegou a fazer contato com a equipe de controle aéreo por volta das 18h de segunda-feira.

*Com informações NSC Total